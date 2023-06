Mats Hummels knutscht mit verlobter Frau: Jetzt spricht das Model

Mats Hummels (34) geriet im vergangenen Jahr an Model Julia Nikola Gauly (28). Beide küssten sich und wurden von Paparazzi erwischt. © AFP/INA FASSBENDER

Es war ein Auf und Ab im Liebesleben von Mats Hummels im vergangenen Jahr: Nach der Trennung von Cathy Hummels (35) wurde dem Fußballer eine Liaison mit Model Céline Bethmann (24) nachgesagt. Kurze Zeit später schien jedoch klar zu sein, dass es nicht mehr als Dating war, das ohne feste Beziehung endete. Schließlich geriet Mats auf Mallorca an Julia Nikola Gauly - wortwörtlich, denn die beiden wurden fotografiert, wie sie sich küssen.

Doch die Odyssee hatte damit noch kein Ende: Denn das Model heiratete nur neun Wochen später einen anderen! Jetzt aber äußert sich Gauly und klärt auf, was es mit der wilden Knutscherei auf sich hatte.

Der Grund ist dabei so einfach wie banal: "Wir glauben nicht an Monogamie", erzählt Gauly gemeinsam mit ihrem Mann Christoph Gass (29) in einer Episode von TRU DOKU.

Demnach starteten die beiden ihre Beziehung mit dem klassischen Model. Doch nach einiger Zeit wollte Julia andere sexuelle Erfahrungen machen. Ihr Freund, zu diesem Zeitpunkt waren beide noch nicht verheiratet, willigte ein und lebt seitdem genauso offen. Im Urlaub traf das Model dann auf den Fußballer und wurde unfreiwillig zur Schlagzeile.