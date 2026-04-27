Erst umarmt, dann gelästert: "Welchen Unterhaltungsfaktor hat Yeliz Koc?"

Dresden - TV-Star Matthias Mangiapane (42) ist für seine spitze Zunge bekannt, teilt gerne gegen andere Reality-Teilnehmer aus. Aktuell ist in der "Kampf der RealityAllstars"-Staffel dabei, lederte jetzt in einem Interview gegen eine Mitbewohnerin.

In Folge 9 zieht Matthias Mangiapane (42) bei "Kampf der RelaityAllstars" ein. Hier umarmt er Yeliz Koc noch herzlich, im Anschluss lästerte der über die 32-Jährige ab. © RTLZWEI

Im Gespräch mit "trashkurs" (gehört zu TAG24), sprach er über die aktuelle Staffel und störte sich vor allem an einer Person aus dem Cast. "Also ich weiß ja nicht, welchen Unterhaltungsfaktor Frau Yeliz Koc hat." Er bezeichnete die 32-Jährige als "langweilig".

Und weiter: "Das Einzige, was sie ganz gut macht, sie taktiert ganz interessant immer auf dem Gang zur Toilette. Das sieht man ja auch ganz tatkräftig, dass sie ihre Pitbulls halt immer dirigiert, wer rauszuwählen ist und wer nicht."

Zwar fühle er sich von der Staffel gut unterhalten, aber: "Ich muss sagen, die geschnittene Version ist fast ein bisschen jugendfrei. Also es muss wohl noch heftiger gewesen sein, als es gerade ausgestrahlt wird."

Der 42-Jährige selbst zieht in der aktuellen Folge 9 ein, hat aber vor Ort im Hotel einige Infos zugesteckt bekommen.