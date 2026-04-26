TV-Macho offenbart Sex-Blockade: "Fühle mich wie eine ausgetrocknete Rosine"

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In Folge 9 von Kampf der RealityAllstars offenbart TV-Macho Paco Herb eine Sexblockade. Teilnehmerinnen Elena Miras und Cecilia Asoro reagierten schockiert.

Von Karolin Wiltgrupp

Phuket (Thailand) - Was als Spaß beginnt, wird plötzlich trauriger Ernst: In einer neuen Doppelfolge von "Kampf der RealityAllstars" offenbart ausgerechnet Frauenschwarm Paco Herb (30), dass er unter einer Sex-Blockade leidet. Seine Mistreiterinnen machen sich sogar schon Sorgen.

Paco Herb (30) zeigt sich in der Sala plötzlich von einer ganz anderen Seite.
Paco Herb (30) zeigt sich in der Sala plötzlich von einer ganz anderen Seite.  © RTLZWEI

"Ich fühle mich wie eine ausgetrocknete Rosine", gibt der 30-Jährige in der Sala zu und bringt mit seiner aberwitzigen Metapher insbesondere die weibliche Konkurrenz zum Lachen.

"Ich habe jahrelang geliefert. In meinen jungen Jahren war ich ein Ferrari. Da hat es noch Spaß gemacht, aber mittlerweile ...", sorgt Paco aber plötzlich für ungläubige Gesichter bei den Teilnehmerinnen. Mit seinem ehrlichen Geständnis, derzeit kein echtes Interesse an der wohl schönsten Nebensache der Welt zu haben, hat er vor allem Elena Miras (34) und Cecilia Asoro (30) schockiert.

"Ich hoffe wirklich, dass er sich Hilfe holt und das irgendwann auflösen kann", sorgt sich die ehemalige "Make Love, Fake Love"-Lady. "Da sind ja wirklich tiefgründige Probleme bei ihm. Das ist schon richtig, richtig traurig", fühlt Cecilia mit.

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Dabei hatte Yeliz Koc (32) zuvor noch aus dem Nähkästchen geplaudert und durchblicken lassen, mit dem TV-Macho früher ein paar Stelldichein gehabt zu haben.

Sexuell habe es zwischen den beiden jedoch alles andere als gefunkt. "Für mich war's nicht interessant", gesteht die Ex von Jimi Blue (34). Autsch!

Elena Miras (34, l.) und Cecilia Asoro (30, 2.v.l.) nehmen Pacos Probleme ernst.
Elena Miras (34, l.) und Cecilia Asoro (30, 2.v.l.) nehmen Pacos Probleme ernst.  © RTLZWEI
Matthias Mangiapane (42, l.) und Gino Bormann sind die Nachzügler.
Matthias Mangiapane (42, l.) und Gino Bormann sind die Nachzügler.  © RTLZWEI

Kampf der RealityAllstars: Kader Loth zieht wieder ein und knöpft sich Serkan Yavuz vor

Kader Loth (53) kehrt in die Sala zurück und mischt die überraschten Bewohner auf.
Kader Loth (53) kehrt in die Sala zurück und mischt die überraschten Bewohner auf.  © RTLZWEI

Nachdem die Neuankömmlinge Matthias Mangiapane (42) und Gino Bormann die Sala bezogen haben, wartet auf sie gleich eine Aufgabe: Sie dürfen einen bereits ausgeschiedenen Allstar zurück an den Promistrand holen.

Ihre Wahl fällt auf Kader Loth (53). Prompt ist die selbst ernannte "Queen" wieder zurück, ätzt sie gegen Erzfeind Serkan Yavuz. "Du verstehst Frauen nicht", wirft sie dem 33-Jährigen vor. Er aber unterscheide nicht zwischen den Geschlechtern, sondern handle getreu nach dem Motto: Wie du mir, so ich dir.

"Ich lasse mir von einem Serkan Yavuz nicht die Klappe verbieten", stellt die selbstbewusste Promi-Dame klar.

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Wegen Kaders erneutem Einzug muss Yeliz das Palmen-Paradies verlassen. Auch sie ist auf die 53-Jährige nicht gut zu sprechen: "Für mich ist sie eine Hexe."

Yeliz Koc (32) streicht die Segel.
Yeliz Koc (32) streicht die Segel.  © RTLZWEI

Folgen 9 und 10 von "Kampf der RealityAllstars" könnt Ihr ab sofort auf RTL+ streamen. RTLZWEI zeigt die Sendung immer mittwochs und sonntags ab 20.15 Uhr.

Titelfoto: RTLZWEI

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