TV-Macho offenbart Sex-Blockade: "Fühle mich wie eine ausgetrocknete Rosine"

Phuket (Thailand) - Was als Spaß beginnt, wird plötzlich trauriger Ernst: In einer neuen Doppelfolge von " Kampf der RealityAllstars " offenbart ausgerechnet Frauenschwarm Paco Herb (30), dass er unter einer Sex-Blockade leidet. Seine Mistreiterinnen machen sich sogar schon Sorgen.

Paco Herb (30) zeigt sich in der Sala plötzlich von einer ganz anderen Seite. © RTLZWEI

"Ich fühle mich wie eine ausgetrocknete Rosine", gibt der 30-Jährige in der Sala zu und bringt mit seiner aberwitzigen Metapher insbesondere die weibliche Konkurrenz zum Lachen.

"Ich habe jahrelang geliefert. In meinen jungen Jahren war ich ein Ferrari. Da hat es noch Spaß gemacht, aber mittlerweile ...", sorgt Paco aber plötzlich für ungläubige Gesichter bei den Teilnehmerinnen. Mit seinem ehrlichen Geständnis, derzeit kein echtes Interesse an der wohl schönsten Nebensache der Welt zu haben, hat er vor allem Elena Miras (34) und Cecilia Asoro (30) schockiert.

"Ich hoffe wirklich, dass er sich Hilfe holt und das irgendwann auflösen kann", sorgt sich die ehemalige "Make Love, Fake Love"-Lady. "Da sind ja wirklich tiefgründige Probleme bei ihm. Das ist schon richtig, richtig traurig", fühlt Cecilia mit.

Dabei hatte Yeliz Koc (32) zuvor noch aus dem Nähkästchen geplaudert und durchblicken lassen, mit dem TV-Macho früher ein paar Stelldichein gehabt zu haben.

Sexuell habe es zwischen den beiden jedoch alles andere als gefunkt. "Für mich war's nicht interessant", gesteht die Ex von Jimi Blue (34). Autsch!