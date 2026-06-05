Hoden-Probleme! Matthias Mangiapane spricht über "Kampf der RealityAllstars"-Aus

Phuket (Thailand)/Hammelburg - Mitten im Halbfinale von " Kampf der RealityAllstars " zog Matthias Mangiapane (42) plötzlich die Reißleine. Der TV-Promi erklärte freiwillig seinen Ausstieg und sorgte damit bei Zuschauern und Mitstreitern gleichermaßen für Verwunderung. Nun wird klar: Hinter seiner Entscheidung steckte offenbar weit mehr als nur eine großzügige Geste.

Matthias Mangiapane (42) opferte sich bei "Kampf der RealityAllstars" für die Gruppe. Doch sein freiwilliger Exit hatte auch gesundheitliche Gründe. © RTLZWEI

Wie die "Bild" berichtet, entschloss sich der 42-Jährige, die Produktion auch aufgrund erheblicher gesundheitlicher Probleme vorzeitig zu beenden. Demnach litt Mangiapane unter starken Schmerzen, ausgelöst durch eine bakterielle Entzündung am rechten Hoden.

In den beiden Final-Folgen, die bereits bei RTL+ verfügbar sind, standen die verbliebenen Kandidaten vor einer schwierigen Entscheidung. Innerhalb von 30 Minuten sollten sie sich auf einen Teilnehmer einigen, der die Show verlassen muss. Wäre keine Einigung zustande gekommen, hätte sich die Gewinnsumme von 40.000 Euro um weitere 10.000 Euro reduziert.

Da die Diskussionen in der Gruppe kaum zu einem Ergebnis führten, meldete sich schließlich Mangiapane selbst zu Wort. "Ich werde das hier sicher nicht gewinnen. Für mich ist es fein. Wir loggen das jetzt so ein, ich gehe. Es gibt hier Leute, die haben das Geld nötiger als ich", erklärte er vor den anderen Kandidaten.

Kurz darauf verabschiedete sich der Entertainer mit den Worten: "Ich kann die Sala mit erhobenem Haupt verlassen." Für die Zuschauer wirkte der Schritt zunächst wie ein freiwilliges Opfer zugunsten der Gruppe. Tatsächlich kämpfte Mangiapane zu diesem Zeitpunkt offenbar bereits mit massiven Beschwerden.