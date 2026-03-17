Matthias Matschke völlig außer sich nach Bürgeramt-Besuch in Berlin: "Ich dreh' komplett durch!"

Berlin - Das gibt's doch gar nicht! Schauspieler Matthias Matschke (57) kann es selbst kaum glauben, als sein Besuch im Bürgeramt Mitte reibungslos abläuft. Und genau das bringt ihn komplett aus der Fassung!

Matthias Matschke (57) ist aus Berlin normalerweise andere Umgangsformen gewohnt – genau das scheint den Schauspieler zu irritieren. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

In einem Instagram-Video meldet sich der "Ladykracher"-Star direkt nach seinem Termin im Berliner Bürgeramt in der Klosterstraße zu Wort – und legt gleich los: "Ich muss mich mal kurz aufregen".

Doch was folgt, ist keine typische Berlin-Abrechnung mit Behördenchaos. Ganz im Gegenteil!

Sein neuer Personalausweis "war einfach da!", sagt Matschke ungläubig. Keine Probleme, keine Verzögerung – einfach abholen und fertig.

Selbst ein weiteres Anliegen – ganz ohne Termin – wurde direkt geklärt. Für Matthias Matschke kaum zu fassen: "Das hat auch gleich geklappt! Ich glaub', ich spinne!"

Statt Frust erlebt er plötzlich freundliches Personal und schnelle Hilfe – für ihn eine völlig neue Erfahrung. Sein ungläubiges Fazit: "Das ist nicht mehr mein Berlin! Die können jetzt auf einmal alles!"

Und er legt noch nach: "Ich kann mich gar nicht mehr darüber aufregen, dass ich mich aufregen muss – sondern weil es jetzt klappt! Ey, ich dreh' komplett durch!"

Auch das Bürgeramt reagiert mit Humor: "Na sowas! Da kann man sich schon mal aufregen."