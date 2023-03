"He lives on big foot" - Matthias Schweighöfer übersetzt Redewendungen: Zum Totlachen!

Berlin - In seinen "German Sayings" auf Instagram übersetzt Matthias Schweighöfer (42) englische Sprichwörter wortwörtlich ins Deutsche. Und sorgt damit für so manchen Lacher bei seinen Fans!

Immer für einen Gag zu haben: In seinen "German Sayings" auf Instagram zeigt Matthias Schweighöfer (42), wie man es besser nicht machen sollte. © Vuk Valcic/ZUMA Press Wire/dpa, Screenshot/Instagram/matthiasschweighoefer (Bildmontage)

Wenn Deutsche versuchen, Englisch zu sprechen, kann das ganz schön peinlich werden! Genau das führt Matthias Schweighöfer in den fünf Teilen seiner "German Sayings in English" auf charmante Weise vor.

Und wer wäre dafür besser prädestiniert als der 42-Jährige? Schon im Roadmovie "Friendship!" aus dem Jahr 2010 spielte der Schauspieler den liebenswerten Ostler Tom, der sich gemeinsam mit Kumpel Veith (Friedrich Mücke, 42) in gebrochenem Englisch auf den Weg nach San Francisco macht.

In seinem neusten Video auf Instagram zeigt der Wahlberliner gutgelaunt und im Karohemd, wie man es besser nicht machen sollte.

Kleine Kostprobe gefällig? Also: Wie nennt man auf Englisch jemanden, der viel Geld ausgibt? "He lives on big foot", ganz klar. Das Lachen kann sich Matthias dann aber doch nicht ganz verkneifen.

Egal, ist schließlich alles nur Spaß. Oder: "Peace, Joy, Eggcake", wie es in einem älteren Video heißt.

Und wenn es doch wen stört? Dem würde der Lockenkopf wohl ganz locker "This is not my beer" entgegnen.