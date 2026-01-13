Heimlich-Hochzeit bei Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee

Berlin - Matthias Schweighöfer (44) und seine Ruby O. Fee (29) haben Ja gesagt. Seit sechs Jahren sind sie offiziell ein Paar, nun gingen sie den nächsten Schritt. Klammheimlich haben sie geheiratet.

Matthias Schweighöfer (44) und Ruby O. Fee (29) gehen künftig als Ehepaar durch das Leben. © Christophe Gateau/dpa

Die süßen Nachrichten verkündete das Promi-Paar am Montag auf Instagram. "Wir haben es getan", schrieb Schweighöfer in einem Posting. Auch die 29-Jährige teilte den Beitrag.

Dazu fügte der Hollywoodstar zwei Fotos hinzu. Auf dem ersten Foto sind die beiden im legeren weißen Outfit zu sehen. Demonstrativ legen sie jeweils eine Hand auf die Pobacke ihres Partners und zeigen so den Ehering am Finger.

Auf einem zweiten Foto sieht man die Ringe im Detail.

