Nach Hochzeit: Matthias Schweighöfer erklärt, was einen guten Mann ausmacht

Berlin - Erst vor wenigen Wochen machten Matthias Schweighöfer (44) und Ruby O. Fee (30) ihre Hochzeit öffentlich. Nun zeigte sich das Paar bei der Berlinale – und er verriet, wie sich das Leben als frisch verheirateter Mann anfühlt.

Matthias Schweighöfer (44) und Ruby O. Fee (30) waren als Ehepaar auf dem roten Teppich der diesjährigen Berlinale. © Gerald Matzka/Armani beauty/obs

Auf dem roten Teppich der Berlinale sprach Matthias Schweighöfer darüber, was für ihn einen guten Mann ausmacht. Sein Rat: sich in manchen Situationen auch einmal zurücknehmen. Und: "Ich glaube, emotionale Intelligenz und halt zuzuhören", so der Schauspieler.

Er riet auch dazu, aufmerksam und dankbar zu sein. "Awareness, mindfulness, thankfulness - das ist schon wichtig", sagte der frisch verheiratete Schweighöfer.

Auf die Frage, wie es sich anfühle, mit Ring am Finger auf dem roten Teppich zu stehen, sagte er: "Gut, ist schön."

Vor einigen Wochen hatten Schweighöfer und seine Partnerin Ruby O. Fee (30) mitgeteilt, dass sie geheiratet haben. In einem Instagram-Beitrag schrieben die beiden: "We did it" ("Wir haben es getan"). Schweighöfers Presseagent bestätigte die Hochzeit auf Nachfrage.