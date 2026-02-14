Nach Hochzeit: Matthias Schweighöfer erklärt, was einen guten Mann ausmacht
Von Ursula Winkler
Berlin - Erst vor wenigen Wochen machten Matthias Schweighöfer (44) und Ruby O. Fee (30) ihre Hochzeit öffentlich. Nun zeigte sich das Paar bei der Berlinale – und er verriet, wie sich das Leben als frisch verheirateter Mann anfühlt.
Auf dem roten Teppich der Berlinale sprach Matthias Schweighöfer darüber, was für ihn einen guten Mann ausmacht. Sein Rat: sich in manchen Situationen auch einmal zurücknehmen. Und: "Ich glaube, emotionale Intelligenz und halt zuzuhören", so der Schauspieler.
Er riet auch dazu, aufmerksam und dankbar zu sein. "Awareness, mindfulness, thankfulness - das ist schon wichtig", sagte der frisch verheiratete Schweighöfer.
Auf die Frage, wie es sich anfühle, mit Ring am Finger auf dem roten Teppich zu stehen, sagte er: "Gut, ist schön."
Vor einigen Wochen hatten Schweighöfer und seine Partnerin Ruby O. Fee (30) mitgeteilt, dass sie geheiratet haben. In einem Instagram-Beitrag schrieben die beiden: "We did it" ("Wir haben es getan"). Schweighöfers Presseagent bestätigte die Hochzeit auf Nachfrage.
Das Schauspielerpaar hatte dazu zwei Fotos geteilt: Auf einem Bild zeigen sich Schweighöfer und Fee ganz in Weiß gekleidet von hinten, wie sie sich gegenseitig an den Po fassen - beide mit Ehering. Das zweite Foto zeigt die Ringe in Nahaufnahme. Zahlreiche Fans und Promis gratulierten dem Paar.
Titelfoto: Gerald Matzka/Armani beauty/obs