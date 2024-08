"Mausi" schießt gegen Lugner-Witwe: "Hätte meinen Mann nicht liegen lassen"

Von 1990 bis 2007 waren Richard (†91) und Christina Lugner (59) ein Ehepaar. © Herbert Neubauer/APA/dpa

Kaum ist der berühmte Bauunternehmer verstorben, bahnt sich der erste Konflikt an: Diesmal erhebt Christina "Mausi" Lugner (59) schwere Vorwürfe gegen Lugners sechste und letzte Ehefrau Simone Reiländer (42).

Die 59-Jährige behauptet, Simone sei, als es Richard gesundheitlich schon schlechter ging, nicht genug an seiner Seite gewesen. Am 3. August, nur neun Tage vor seinem Tod, wurde die 42-Jährige mit ihren Freundinnen in Kitzbühel auf einer Party gesichtet.

Damals gab sie RTL sogar ein Interview und verriet, sie habe ihren Gatten um "Erlaubnis" gefragt und er wäre einverstanden gewesen. "Ihm geht es leider nicht so gut. Ich habe ihn schon gefragt, ob ihn das stört, ob ich das [zur Party gehen, Anm. d. Redaktion] machen kann", sagte sie an jenem Abend.

Für "Mausi" ein absolutes No-Go, wie sie jetzt in einem Gespräch mit RTL zugab: "Ich hätte meinen Mann sicherlich nicht, wenn er bettlägerig ist, zu Hause alleine liegen gelassen. Das wäre für mich niemals infrage gekommen."

Stattdessen wäre Christina bei ihm geblieben und hätte "Suppe gekocht, oder irgendetwas, was ihm schmeckt".