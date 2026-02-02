"Holiday on Ice" mit neuer Show zurück in Hamburg: Dieser Promi steht mit auf dem Eis

Hamburg - "Holiday on Ice" ist seit November 2025 mit der neuen Show "Cinema of Dreams" auf Deutschlandtour. Vom 6. bis 8. Februar 2026 gastiert die Produktion auch in der Barclays Arena. Mit dabei ist der Wahl-Hamburger Max Giesinger (37).

Max Giesinger ist derzeit bei ausgewählten Shows von "Holiday on Ice" als Special Guest live auf dem Eis zu erleben. © Lukas Schulze / Holiday On Ice

Zur Hamburg-Premiere am 6. Februar tritt der Sänger live auf dem Eis auf. Als Special Guest singt er die Songs "Wenn sie tanzt" und "Butterfly Effect".

"Ich stand schon auf so einigen Bühnen, aber das hier ist neu für mich und etwas sehr Besonderes", so der Sänger im Vorfeld. Der ehemalige "The Voice of Germany"-Kandidat begleitet die Tour nicht nur in Hamburg, sondern gleich an mehreren Terminen in ganz Deutschland.

Sein erster Live-Auftritt in dieser Show fand bei der Premiere in München am 2. Januar statt. "Ich mag es, wenn man etwas zum ersten Mal macht – das ist immer aufregend", so Giesinger.

Inspiriert von großen Hollywood-Blockbustern erzählt "Cinema of Dreams" die Geschichte von drei Freunden, die ein verlassenes Kino wiederbeleben und dort ihre Träume verwirklichen.

Im Mittelpunkt steht wie immer bei "Holiday on Ice" Eiskunstlauf auf höchstem Niveau: 37 internationale Eiskunstläuferinnen und -läufer präsentieren laut Veranstalter unterschiedliche Filmgenres live auf dem Eis, begleitet von "aufwendigen Kulissen" und einem "emotionalen Soundtrack".