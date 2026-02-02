Olli Pocher packt über aktuelles Liebesleben aus: Eine Andeutung lässt aufhorchen

Köln - Seit der Scheidung von Amira Aly (33) gilt Oliver Pocher als Single. Doch wie sieht es aktuell an der Liebesfront aus? In seinem Podcast bezieht der 47-Jährige jetzt Stellung.

Ex-"DSDS"-Juror Pietro Lombardi (33) ist der neue Talk-Partner von Oliver Pocher (47) in dessen Familien-Podcast "Die Pochers!". © Henning Kaiser/dpa

Eine Woche nach der Fremdgeh-Beichte wird der fünffache Familienvater in der aktuellen Episode von "Die Pochers!" von seinem Talk-Partner Pietro Lombardi (33) erneut in die Mangel genommen und über sein Singleleben ausgequetscht.

Dabei macht der Comedian eine vielsagende Andeutung und erklärt: "Ich gehe davon aus, dass du – höchstwahrscheinlich, vielleicht, unter Umständen – auch Geschlechtsverkehr hast, auch wenn du nicht gerade in einer Beziehung bist?!"

Pietro will das Thema lieber nicht vertiefen, unterstreicht aber, dass das aktuell bei ihm "hundertprozentig nicht der Fall" sei. Pocher ist da schon einen Schritt weiter: Er sieht in diesem "singlemäßigen Kennenlernen" nichts Verwerfliches.

Zuvor drehte sich das Gespräch der beiden um das RTL-Dschungelcamp und die dort im Vorfeld angeblich geplante Fake-Romanze zwischen Ariel und Umut.

Völlig unvermittelt hakte Pietro plötzlich bei seinem Gegenüber nach: "Lernst du eigentlich gerade eine Frau kennen?" Mit diesem Plot-Twist hat der frühere VIVA-Moderator nicht gerechnet.