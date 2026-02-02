Olli Pocher packt über aktuelles Liebesleben aus: Eine Andeutung lässt aufhorchen
Köln - Seit der Scheidung von Amira Aly (33) gilt Oliver Pocher als Single. Doch wie sieht es aktuell an der Liebesfront aus? In seinem Podcast bezieht der 47-Jährige jetzt Stellung.
Eine Woche nach der Fremdgeh-Beichte wird der fünffache Familienvater in der aktuellen Episode von "Die Pochers!" von seinem Talk-Partner Pietro Lombardi (33) erneut in die Mangel genommen und über sein Singleleben ausgequetscht.
Dabei macht der Comedian eine vielsagende Andeutung und erklärt: "Ich gehe davon aus, dass du – höchstwahrscheinlich, vielleicht, unter Umständen – auch Geschlechtsverkehr hast, auch wenn du nicht gerade in einer Beziehung bist?!"
Pietro will das Thema lieber nicht vertiefen, unterstreicht aber, dass das aktuell bei ihm "hundertprozentig nicht der Fall" sei. Pocher ist da schon einen Schritt weiter: Er sieht in diesem "singlemäßigen Kennenlernen" nichts Verwerfliches.
Zuvor drehte sich das Gespräch der beiden um das RTL-Dschungelcamp und die dort im Vorfeld angeblich geplante Fake-Romanze zwischen Ariel und Umut.
Völlig unvermittelt hakte Pietro plötzlich bei seinem Gegenüber nach: "Lernst du eigentlich gerade eine Frau kennen?" Mit diesem Plot-Twist hat der frühere VIVA-Moderator nicht gerechnet.
Oliver Pocher gesteht: Er lernt "singlemäßig" neue Frauen kennen
Auf die Frage, wieso er das wissen wolle, erklärt Pietro mit süffisantem Unterton, dass er bloß neugierig sei. Schon bohrt er weiter: "Wie läuft denn dein Liebesleben? Du erzählst ja nichts, Olli." Es sei immer ruhig um ihn und dann "bamm, platzt die Bombe, und jemand ist da", beklagt er sich.
"Ja, Entschuldigung", murmelt Pocher unsicher. Ergänzend schiebt er dann noch hinterher: "Ich kann dir das ... also privat würde ich dir immer … kannst du alles hören, was du möchtest." Öffentlich will er sich dazu nicht äußern.
Pietro interessiert das wenig: "Ich möchte es aber jetzt wissen", schmettert er seinem Podcast-Partner entschlossen entgegen. Nach dieser Ansage wird Olli tatsächlich ein bisschen redseliger, ohne dabei zu tief ins Detail zu gehen.
Er sei niemand, der sein Liebesleben mit der ganzen Welt teilen müsse. "Ich bin entweder mit jemandem zusammen, und dann kommt das auch irgendwie in die Öffentlichkeit. Alles andere würde ich nie kommunizieren", stellt der Single-Papa klar.
Weiterhin hält Pocher fest, dass er sich auch nie damit profilieren werde, wenn er "mit irgendjemandem was gehabt" habe. In diesem Punkt muss ihm Pietro recht geben. "Kennenlernphase juckt keinen Menschen", resümiert der "Bella Donna"-Interpret.
