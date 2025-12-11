Nach neun Jahren Warten: Als Fan ein Plakat hochhält, wird Max Giesinger plötzlich erfinderisch
Hamburg/Bremen - Max Giesinger (37) steht gerade bei seinem Konzert in Bremen auf der Bühne, als ein Fan aus dem Publikum plötzlich lauthals seinen Namen ruft.
"Ja, bitte?", reagiert der Musiker und lässt seinen Blick durch die Menge schweifen. Plötzlich entdeckt der 37-Jährige ein selbstgebasteltes Schild.
"Wenn du dieses Plakat liest, bist du selfie-pflichtig", liest Giesinger vor und witzelt: "Ah Mist, jetzt habe ich das gelesen." Den Wunsch möchte er seinen Fans erfüllen und wird dabei kurzerhand auch noch erfinderisch: Ein "Schnellfie" soll es sein.
Doch das ist noch nicht alles. Die Plakat-Bastlerinnen sind offenbar langjährige Fans des Musikers. "9 Jahre, 6 Konzerte, 0 Selfies. Das ist ein schlechter Schnitt", liest der Musiker weiter vor.
"Was war denn da los? Wieso haben wir denn nie ein Selfie gemacht?" fragt Giesinger, während er die Treppen von der Bühne in den Zuschauerraum heruntersteigt. "Es ist doch ein Genuss, mit mir Selfies zu machen."
Max Giesinger erfüllt Fan-Wunsch mit einem selbst erfundenen Schnellfie
"Du wirst danach nie mehr etwas anderes wollen", scherzt der Sänger weiter und nimmt das Handy des Fans in die Hand. "Oh, wir sehen aber gut aus", stellt Giesinger fest, als er gemeinsam mit den Bastlerinnen in die Selfie-Kamera blickt.
"Schön, dass ihr immer am Start seid. Vielen Dank, Leute", zeigt sich der Sänger schließlich gerührt von der langjährigen Treue seiner Fans.
Erst vor Kurzem überraschte Giesinger seine Fans bei einem Konzert mit einem Star-Gast auf der Bühne. Als er den Song "Wimpernschlag" anstimmte, kam doch tatsächlich Musiker-Kollege Johannes Oerding (43) mit auf die Bühne. Gemeinsam performten sie ihren neuen Song.
Titelfoto: Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa, Screenshots Instagram/maxgiesinger