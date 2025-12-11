Nach neun Jahren Warten: Als Fan ein Plakat hochhält, wird Max Giesinger plötzlich erfinderisch

Hamburg/Bremen - Max Giesinger (37) steht gerade bei seinem Konzert in Bremen auf der Bühne, als ein Fan aus dem Publikum plötzlich lauthals seinen Namen ruft.

Max Giesinger (37) erfüllt mit einem "Schnellfie" den Wunsch eines Fans auf seinem Konzert. © Bildmontage: Screenshots Instagram/maxgiesinger

"Ja, bitte?", reagiert der Musiker und lässt seinen Blick durch die Menge schweifen. Plötzlich entdeckt der 37-Jährige ein selbstgebasteltes Schild.

"Wenn du dieses Plakat liest, bist du selfie-pflichtig", liest Giesinger vor und witzelt: "Ah Mist, jetzt habe ich das gelesen." Den Wunsch möchte er seinen Fans erfüllen und wird dabei kurzerhand auch noch erfinderisch: Ein "Schnellfie" soll es sein.

Doch das ist noch nicht alles. Die Plakat-Bastlerinnen sind offenbar langjährige Fans des Musikers. "9 Jahre, 6 Konzerte, 0 Selfies. Das ist ein schlechter Schnitt", liest der Musiker weiter vor.

"Was war denn da los? Wieso haben wir denn nie ein Selfie gemacht?" fragt Giesinger, während er die Treppen von der Bühne in den Zuschauerraum heruntersteigt. "Es ist doch ein Genuss, mit mir Selfies zu machen."