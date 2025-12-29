Das erste Mal nach zwölf Jahren: Max Giesinger überrascht mit besonderem Song

Hamburg - Plötzlich wird es emotional: Max Giesinger (37) überrascht seine Fans mit einem ganz besonderen Moment.

Max Giesinger (37) überrascht seine Fans mit einer besonderen Performance. © Screenshot Instagram/maxgiesinger

"Ich habe es selber kaum noch auf dem Schirm", beginnt der Sänger zu erzählen, im Hintergrund klingen die ersten Töne eines bestimmten Liedes.

"Ja, was passiert jetzt? Ich weiß es auch nicht", erklärt er seinen Fans. Nachdem ein paar Sekunden vergangen sind und die Melodie einigen bekannt vorkommt, fangen viele laut an zu kreischen.

"Das ist lang her", sagt der 37-Jährige noch einmal emotional und beginnt dann, einen Song zu singen, den er das letzte Mal vor zwölf Jahren gespielt hat.

Diesen für alle Beteiligten besonderen Moment teilt er derzeit in einem Reel auf Instagram.

"Als wärn' wir das erste Mal hier draußen", fängt er an zu singen und noch weitere Konzertbesucher erahnen, um welchen Song es sich handelt. Denn Giesinger singt zum ersten Mal wieder seinen Final-Song von "The Voice of Germany". Der Titel des Liedes heißt "Dach der Welt".

