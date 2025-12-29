Das erste Mal nach zwölf Jahren: Max Giesinger überrascht mit besonderem Song

Max Giesinger teilt einen besonderen Moment auf Instagram und performt seinen Final-Song von "The Voice of Germany" seit 12 Jahren das erste Mal wieder live.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Plötzlich wird es emotional: Max Giesinger (37) überrascht seine Fans mit einem ganz besonderen Moment.

Max Giesinger (37) überrascht seine Fans mit einer besonderen Performance.  © Screenshot Instagram/maxgiesinger

"Ich habe es selber kaum noch auf dem Schirm", beginnt der Sänger zu erzählen, im Hintergrund klingen die ersten Töne eines bestimmten Liedes.

"Ja, was passiert jetzt? Ich weiß es auch nicht", erklärt er seinen Fans. Nachdem ein paar Sekunden vergangen sind und die Melodie einigen bekannt vorkommt, fangen viele laut an zu kreischen.

"Das ist lang her", sagt der 37-Jährige noch einmal emotional und beginnt dann, einen Song zu singen, den er das letzte Mal vor zwölf Jahren gespielt hat.

Diesen für alle Beteiligten besonderen Moment teilt er derzeit in einem Reel auf Instagram.

"Als wärn' wir das erste Mal hier draußen", fängt er an zu singen und noch weitere Konzertbesucher erahnen, um welchen Song es sich handelt. Denn Giesinger singt zum ersten Mal wieder seinen Final-Song von "The Voice of Germany". Der Titel des Liedes heißt "Dach der Welt".

Max Giesinger erreichte Finale bei "The Voice of Germany"

Max Giesinger nahm an der ersten Staffel von "The Voice of Germany" teil und kam bis ins Finale. (Archivbild)
Max Giesinger nahm an der ersten Staffel von "The Voice of Germany" teil und kam bis ins Finale. (Archivbild)  © Hendrik Schmidt/dpa

Der Wahl-Hamburger hatte an der ersten Staffel der Musik-Castingshow teilgenommen und war damals bis ins Finale gekommen.

Alle Finalisten brachten zu dem Zeitpunkt der Show einen eigenen Song raus, den sie im Finale live performten. Außerdem konnten Zuschauer das Lied kaufen, um so für ihren Favoriten abzustimmen.

Damals erreichte Giesinger den vierten Platz. Anschließend belegte der Sänger mit "Dach der Welt" 2012 den 14. Platz der deutschen Charts.

Mit der Aktion begeistert er seine Fans im Netz. Unter dem Reel schrieb er selbst noch: "Wer ist seit 2012 dabei und kennt den Song noch?"

Darunter schwelgen seine Fans in Erinnerung und freuen sich, den Song nach so langer Zeit wieder live zu erleben.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot Instagram/maxgiesinger, Hendrik Schmidt/dpa

