Nach Trennung: Das wünscht sich Max Giesinger für sein Leben als Single

Hamburg - Nach einer vierjährigen On-off-Beziehung ist Max Giesinger (37) noch immer Single. Doch statt weiter auf die Suche nach der großen Liebe zu gehen, hat der Sänger andere Pläne.

Max Giesinger (37) spricht in der Sendung "DAS! Rote Sofa" über sein Leben als Single. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

"Ich spüre schon den Wunsch auch mal für ein paar Monate alleine zu sein und sich selbst mal richtig auszuhalten, bevor man wieder ins nächste Ding reinspringt und sich wieder ablenkt", gesteht der Musiker bei "DAS! Rote Sofa" im Gespräch mit Moderatorin Bettina Tietjen (65).

Bereit für die nächste große Liebe scheint der 37-Jährige aktuell noch nicht zu sein. "Man muss sich selbst erstmal wieder so richtig doll lieben, bevor man wieder so eine funktionierende Beziehung führen kann", erklärt der Sänger weiter.

"Da komme ich immer näher dran. Aber ich glaube, da muss ich einmal durch." Tietjen zeigt sich verständnisvoll. "Es gibt doch so eine Weisheit: Wenn man sich selbst liebt, dann ist man bereit auch die große Liebe zu finden", versucht die Moderatorin den Musiker in seiner Aussage zu bestätigen.

Doch Giesinger zeigt sich zuversichtlich in Bezug auf eine neue Liebe: "Dann kommt die wahrscheinlich auch um die Ecke. Im Fitnessstudio, beim Eisessen oder hier auf dem Roten Sofa", scherzt der "80 Millionen"-Interpret, während er sogar unter dem Tisch nachsieht, ob sich dort womöglich seine nächste Partnerin versteckt.