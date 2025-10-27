Nach Trennung: Das wünscht sich Max Giesinger für sein Leben als Single
Hamburg - Nach einer vierjährigen On-off-Beziehung ist Max Giesinger (37) noch immer Single. Doch statt weiter auf die Suche nach der großen Liebe zu gehen, hat der Sänger andere Pläne.
"Ich spüre schon den Wunsch auch mal für ein paar Monate alleine zu sein und sich selbst mal richtig auszuhalten, bevor man wieder ins nächste Ding reinspringt und sich wieder ablenkt", gesteht der Musiker bei "DAS! Rote Sofa" im Gespräch mit Moderatorin Bettina Tietjen (65).
Bereit für die nächste große Liebe scheint der 37-Jährige aktuell noch nicht zu sein. "Man muss sich selbst erstmal wieder so richtig doll lieben, bevor man wieder so eine funktionierende Beziehung führen kann", erklärt der Sänger weiter.
"Da komme ich immer näher dran. Aber ich glaube, da muss ich einmal durch." Tietjen zeigt sich verständnisvoll. "Es gibt doch so eine Weisheit: Wenn man sich selbst liebt, dann ist man bereit auch die große Liebe zu finden", versucht die Moderatorin den Musiker in seiner Aussage zu bestätigen.
Doch Giesinger zeigt sich zuversichtlich in Bezug auf eine neue Liebe: "Dann kommt die wahrscheinlich auch um die Ecke. Im Fitnessstudio, beim Eisessen oder hier auf dem Roten Sofa", scherzt der "80 Millionen"-Interpret, während er sogar unter dem Tisch nachsieht, ob sich dort womöglich seine nächste Partnerin versteckt.
Max Giesinger verarbeitet Liebeskummer in seiner Musik
Ob Giesinger mit seiner letzten Beziehung mittlerweile abgeschlossen hat? Seinen Liebeskummer verarbeitet der Sänger in seinem aktuellen Album. "Ich hatte eigentlich geglaubt, meine große Liebe gefunden zu haben. Das ging dann aber auseinander, weil ich die Beziehung so ein bisschen an die Wand gefahren habe", beichtet der Musiker.
Aus den Emotionen seien jedoch auch schöne Songs entstanden, versuche der 37-Jährige den Liebeskummer positiv zu sehen.
Als Tietjen wissen möchte, ob der Musiker nun Unmenge an Bewerbungen von Frauen für eine potenzielle Partnerschaft bekomme, antwortet Giesinger: "Also bisher noch nicht. Ich weiß nicht, wo die eintrudeln sollen", gesteht er.
Sein Fan-Postfach werde von seiner Mutter betreut. "Vielleicht rufe ich da später mal an, ob sich da irgendwas ergeben hat", scherzt der Sänger abschließend. Auch die Familienplanung habe sich durch die fehlende Partnerin nun erstmal nach hinten verschoben.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa