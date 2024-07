Medaillenregen im Takt zu Clueso? Sänger steuert Olympia-Song bei!

Thomas Hübner alias Clueso (44) steuert einen Olympia-Song bei. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

"Und wir rennen an allen vorbei, keiner hätte auf uns gesetzt", singt Clueso. Viel bekommt man in dem kurzen Clip, der am Montag auf der Clueso-Instagram-Seite hochgeladen wurde, noch nicht auf die Ohren, doch das wenige, was man zu hören bekommt, klingt bereits vielversprechend.

"Bester Ohrwurm ever", heißt es so beispielsweise in einem Kommentar - nicht irgendein Kommentar! Nein, er stammt von der offiziellen Instagram-Seite von "Team Deutschland".

Unter dem Clip auf Cluesos Seite heißt es unter anderem: "Team D hat uns gefragt, ob wir den offiziellen Song für Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics für Paris 2024 machen wollen. Wir sind so dankbar und aufgeregt, Teil dieser Reise zu sein und waren zusammen mit der Band im Studio."

Dabei spielt man natürlich auf die Olympischen Sommerspiele (26. Juli bis 11. August) und die Paralympischen Sommerspiele (28. August bis 8. September) jeweils in Paris an.