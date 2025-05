Mega-Promi-Party bei David Beckham zu laut! Nachbarn rufen Ordnungsamt

London (Großbritannien) - David Beckham (50) hat es ordentlich krachen lassen! Am Wochenende feierte der Ex-Fußballer ein rauschendes Fest zu seinem 50. Geburtstag mit Mega-Stars wie Eva Longoria (50) und Tom Cruise (62). Doch die Sause im Londoner Nobelviertel Kensington artete wohl etwas aus, was der Nachbarschaft nicht sehr gefiel.