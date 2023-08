"Mega sexy": Angelina Kirsch heizt ihren Fans im Bikini ein!

Angelina Kirsch (35) posiert im roten Bikini im Wasser. © Fotomontage: Instagram/Angelina Kirsch

Nach all dem Stress der vergangenen Wochen inklusive einer Gesichtslähmung gönnt sich das Curvy Model eine wohlverdiente Auszeit. Als Ort für ihre Genesung hat sich die 35-Jährige ein echtes Traumziel ausgesucht: die Malediven!

Wie sehr sie ihre Auszeit genießt - daran will Angelina auch ihre über 200.000 Follower auf Instagram teilhaben lassen: Nun teilte sie einen sexy Bikini-Schnappschuss vom Traumstrand!

Ihre Kamera hat die Blondine dazu kurzerhand mit ins Meer genommen. Sie knipst ein Selfie, während sie bis zu den Hüften im kristallklaren Wasser steht. Auf der Nase trägt sie eine große schwarze Sonnenbrille, die ihre durch die Lähmung ungleichen Gesichtshälften verdeckt.

Außerdem hat sie sich in einen roten Bikini geschmissen, der ihre heißen Kurven perfekt zur Geltung bringt! Das finden auch die Follower. "Bezaubernd", "traumhaft" "einfach mega sexy" oder "it's getting hot in here", lauten die zahlreichen Komplimente in den Kommentaren.





Dazu hagelt es Flammen- und Herzchen-Emojis sowie Genesungswünsche für das angeschlagene Model.