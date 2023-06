Megan Fox teilt sexy Bikini-Schnappschüsse: Fans reagieren gespalten

"Es gab nie einen Punkt in meinem Leben, an dem ich meinen Körper geliebt habe, niemals", bemerkte sie und fügte hinzu, dass sie sich auf einer "unendlichen Reise" befinde, sich selbst zu lieben.

Fox trat am 18. Mai 2023 zur Launch-Party der Sports-Illustrated-Badeanzugausgabe 2023 im Hard Rock Hotel Times Square in New York City auf. © ANGELA WEISS / AFP

Einige Fans hinterfragten die Aussage von Fox, andere betonten in den Kommentaren jedoch, dass Instagram nicht die Realität widerspiegele.

"Du weißt nicht, was in ihrem Kopf vorgeht. Instagram ist ein kontrollierter Ort, an dem Leute posten, was du sehen möchtest, aber das entspricht nicht immer der Realität", antwortete ein Instagram-User jemandem in den Kommentaren, der sich abfällig über die Körperdysmorphie der Schauspielerin äußerte.

"Vielleicht fühlte sie sich gut, vielleicht zwang sie sich dazu, es bequemer zu machen. Man hat viel über jemanden zu sagen, der Fotos aus strategischen Winkeln postet, die sich nur auf das Gestell und nicht auf ihren ganzen Körper konzentrieren."

Megans vorheriger und einziger weiterer Post auf Instagram ist eine Fotoreihe an Momenten von verschiedenen öffentlichen Auftritten. Dazu schrieb die Schauspielerin: "Königin der Zauberstäbe."