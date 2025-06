Nach "Rock am Ring": Rennfahrer zeigt sich fassungslos: "Schämt euch!"

Nach einem Besuch beim Festival kehrte er am Tag danach zurück an den Nürburgring und traute seinen Augen nicht.

Timo Scheider (45) ist zweifacher DTM-Champion (2008, 2009) und Sieger zahlreicher internationaler Rennen. © Thomas Frey/dpa

Vor allem der fehlende Respekt gegenüber der Natur und der Region machen den 45-Jährigen fassungslos:

"Ich frag mich, was in den Köpfen mancher Menschen so vorgeht – lassen die ihren Müll zu Hause auch so rumliegen!? Ich kann’s echt nicht glauben, dass es den Menschen, die den Nürburgring besuchen, nicht bewusst ist, was diese Region uns für Möglichkeiten gibt …"

Für den Ex-Rennfahrer hat die Umgebung rund die Strecke eine tiefere Bedeutung. Hier feierte er Erfolge und lebt mit anderen Kollegen die Liebe zum Motorsport.

Sein Appell endete mit den deutlichen Worten: "Schämt euch!"

In den Kommentaren schienen viele diese kritische Meinung zu teilen: Oft fiel die Worte "traurig" oder "sprachlos".

Der Veranstalter von "Rock am Ring" äußerte sich bislang nicht.