Nach plötzlichem Liebes-Aus: Megan Fox und Machine Gun Kelly gemeinsam auf Hawaii gesichtet!

Gibt es bei Megan Fox (36) und Machine Gun Kelly (32) ein Liebescomeback? © MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Fast drei Jahre lang galten Megan und MGK als eines der größten Traumpaare Hollywoods. Mehrere Monate lang überhäuften sie sich mit abstrusen Liebeserklärungen.

So trug Megan das Blut des "Rap Devil"-Rappers um ihren Hals, MGK rammte sich derweil ein Messer in die Hand, um seine Liebste zu beeindrucken.

Im Januar 2022 folgte die Verlobung, im Februar 2023 dann der Schock: Die "Transformers"-Schauspielerin löschte alle Bilder mit ihrem Schatz von Instagram, teilte ein Video mit den Worten "You can taste the dishonesty/ it's all over your breath" ("Du kannst die Unehrlichkeit schmecken/ sie ist überall in deinem Atem"), und deaktivierte ihren Account kurz darauf zeitweise.

Anschließend wurde sie ohne ihren Verlobungsring gesichtet, Insider sprachen von einem schlimmen Streit. Colson Baker, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, wurde sogar eine Affäre vorgeworfen.

Von einer Hochzeit konnte lange Zeit keine Rede mehr sein. Doch nun waren die ehemaligen Turteltäubchen wieder einmal zusammen unterwegs – und sorgten für den einen oder anderen Hoffnungsfunken.