Größere Brüste, schlankerer Körper: Meghan Trainor wie ausgewechselt

Meghan Trainor (31) ist hochzufrieden mit ihren neuen Brüsten. © Montage: Instagram/meghantrainor

Mehr als 60 Millionen Platten konnte die "All About That Bass"-Interpretin seit ihrem Durchbruch vor elf Jahren schon verkaufen. Doch das Leben auf Tour und seit einigen Jahren auch noch als Mama ist anstrengend, Trainor wollte ihre überschüssigen Kilos loswerden - und das gelang ihr!

Nun rundete sie ihren körperlichen Wandel mit einer Brust-OP ab. "Große Neuigkeiten! Es ist offiziell! Ich habe eine Bruststraffung und -Vergrößerung machen lassen", schrieb sie am Donnerstag (Ortszeit) in einem Insta-Post.

In dem dazu geposteten Video präsentierte sie nicht nur stolz das Ergebnis, sondern erklärte auch die Hintergründe des Eingriffs. "Ich bin in einem super hektischen Kapitel meines Lebens", erzählte die 31-Jährige.

"Vor Kurzem habe ich also entschieden, etwas nur für mich zu machen" - die Rede war von ihrer Beauty-OP. "Nachdem ich zwei Kinder bekommen habe, einen gesünderen Lebensstil lebe und Gewicht verloren habe, könnte ich mit meiner Entscheidung nicht glücklicher sein", beteuerte die Sängerin.