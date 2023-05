"Hitlergruß"-Skandal: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Melanie Müller!

Leipzig - Der "Hitlergruß"-Skandal rund um Melanie Müller (34) könnte nun auch rechtliche Folgen für die Malle-Sängerin haben. Wie die Leipziger Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, wurde inzwischen Anklage gegen die 34-Jährige erhoben. Im Falle einer Verurteilung drohen der ehemaligen Dschungelkönigin bis zu drei Jahre Haft.

Neue Entwicklung im "Hitlergruß"-Skandal um Melanie Müller (34). Wie die Leipziger Staatsanwaltschaft bekannt gab, wurde inzwischen Anklage gegen die Malle-Queen erhoben. © Christian Grube

Die Staatsanwaltschaft wirft Müller vor, bei einer Veranstaltung in der Nacht vom 17. zum 18. September in Leipzig von der Bühne aus mehrfach öffentlich den sogenannten "Hitlergruß" in Richtung des Publikums gezeigt zu haben, wie Staatsanwältin Vanessa Fink gegenüber TAG24 mitteilte.

Die Promi-Big-Brother-Siegerin sei bereits über die Anklage informiert worden. Inwiefern es nun zu einem Prozess kommt und wann dieser startet, müsse nun das Leipziger Amtsgericht entscheiden.

Ende September vergangenen Jahres waren verstörende Szenen von Melanie Müller aufgetaucht.

Ein Video zeigte die Ballermann-Queen, wie sie auf der Bühne immer wieder den Arm zum mutmaßlichen "Hitlergruß" ausstreckte, während um sie herum überwiegend Männer "Sieg Heil" riefen.