Kehrtwende bei Melanie Müller im Hitlergruß-Urteil

Leipzig - Zweimal stand sie schon vor Gericht wegen Drogenbesitzes und weil sie auf einer Bühne den sogenannten Hitlergruß gezeigt haben soll, doch Melanie Müller (37) wollte weiterhin gegen ihre Verurteilung vorgehen. Nun gab die Mallorca-Sängerin auf ihrem Instagram-Account eine Kehrtwende bekannt.

Malle-Sängerin Melanie Müller während des Berufungsprozesses im Leipziger Landgericht. Wie die 37-Jährige nun bekannt gab, will sie nicht weiter gegen ihre Verurteilung vorgehen. © Jan Woitas/dpa

"Nach sehr reiflicher Überlegung habe ich mich [...] entschieden, die Revision nicht weiter zu verfolgen", erklärte die Leipzigerin am Montag in einem Statement.

Nachdem das Leipziger Landgericht Müller im Januar auch in zweiter Instanz verurteilt hatte, habe sie den Rechtsweg eigentlich weiter beschreiten wollen. "Diese Entscheidung fällt mir persönlich extrem schwer, denn sie widerspricht meinem eigenen Gerechtigkeitsempfinden. Ich habe mich immer klar von extremistischen Ideologien distanziert und werde das auch weiterhin tun. An meiner Haltung und meiner Überzeugung hat sich nichts geändert", so die 37-Jährige.

Der Druck für ihre Familie, insbesondere ihre Kinder, hätte sie nun jedoch zum Umdenken gebracht.

"Als Mutter gibt es für mich eine klare Priorität: den Schutz meiner Kinder", heißt es in dem Statement weiter. "Ich muss deshalb eine Entscheidung treffen, die nicht meinem persönlichen Kampfgeist entspricht, sondern dem Wohl meiner Familie dient."