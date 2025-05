Neue Frisur! So sieht Melanie Müller nicht mehr aus

Leipzig - Lange Zeit war es ruhig um Melanie Müller (36). Nach ihrer Verurteilung im Hitlergruß-Prozess im August 2024 hat sie sich etwas zurückgezogen, jetzt aber mal wieder zu Wort gemeldet. Mit einer Geschichte, bei der sie sich so richtig in Rage redet.

Redet sich in Rage: Melanie Müller (36) zum Thema Social Media. © Instagram/melanie.mueller_offiziell

Samstagnacht, 3 Uhr. Die Partysängerin sitzt mit etwas veränderter Frisur - längerer, schräger Pony und ausrasierter Nacken - in ihrem Auto, hat gerade einen Auftritt hinter sich gebracht. Und muss das Erlebte sacken lassen.

"Das Schlimmste, was ich erlebt habe: Es lag ein Mädchen in der Ecke, das war betrunken und hat gebrochen. Die haben nichts anderes zu tun gehabt, als das zu filmen", beschwert sie sich über offenbar Umherstehende.

"Die Kleine wäre mir unter den Händen erstickt und keiner hat mir geholfen", zeigt sich die Dschungelkönigin von 2014 geschockt. "Schlimm, wie weit wir eigentlich sind. Ich hoffe einfach, dass meine Kinder so was nicht machen, weil die dann so was von eine draufkriegen", nimmt sie mal wieder kein Blatt vor den Mund.

Dass andere über die sozialen Netzwerke gedisst und fertiggemacht werden, sei für die zweifache Mutter in Ordnung. "Aber wenn ihr nicht in der Lage seid, Menschen zu helfen, und nichts anderes zu tun habt, euer Telefon in die Hand zu nehmen ... Und da setzt ihr wahrscheinlich noch ein tolles Musikding drunter, irgendeinen Scheiß und bamm, bamm, bamm."