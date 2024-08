Melanie Müllers Ex (57) wird Papa: "100-prozentiges Wunschkind" mit ihrer ehemals besten Freundin

Katharina Kahmann (32) und Mike Blümer (57) erwarten das erste gemeinsame Kind. © privat

Anfang Januar soll das Baby - ein "100-prozentiges Wunschkind" - auf die Welt kommen, das er mit seiner Katharina Kahmann (32) gezeugt hat. Dies hat TAG24 vom Pärchen erfahren, das seit etwa zwei Jahren gemeinsam durch Dick und Dünn geht.

⁠"Ich war ein paar Tage überfällig und habe einen Tag nach Männertag einen Test gemacht, der positiv war", berichtet die Leipzigerin, die mit ihrem Partner seit längerer Zeit nicht verhütet hatte. "Erst habe ich mich so versteift, dass es nicht klappen wollte. Und Ende 2023 habe ich auch aus beruflichen Gründen damit abgeschlossen, noch einmal schwanger zu werden."

Als der Druck aus dem Thema war, klappte es dann aber wenige Monate später. Und dass sich in Katharinas Bauch etwas tut, konnte sie ihrer Stieftochter Mia (6) kaum mehr verheimlichen.

Sie habe die Schwangere "schon zweimal drauf angesprochen. Ich habe einfach immer gesagt, dass ich zu viel gegessen habe", lacht die Kandidatin der ProSieben-Show "Get the f*ck out of my House" von 2019.