Neuer Ärger nach Razzia: Wie Melanie Müller den Drogenfund bei sich erklärt

Ballermann-Sängerin Melanie Müller (35) sieht sich mit neuen Vorwürfen konfrontiert. © Archeopix

Eigentlich war es eine Razzia der Finanzbehörde, die am 16. August für einen unübersehbaren Auflauf von Uniformierten an dem zum Wohnhaus umgebauten alten Bahnhofsgebäude in Leipzig-Wahren sorgte.

Die Sängerin selbst war nicht daheim, doch ihre Handtasche stand in der Ecke. Und darin fanden die Beamten ein verdächtiges weißes Pulver und ein Cliptütchen mit einer Pille, die beim ersten Hinschauen eher nicht zum normalen Apothekensortiment gehört.



Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft den "Beifang" der Finanzrazzia ausgewertet und in einer neuen Anklage zusammengefasst, die bereits im November zum Amtsgericht Leipzig erhoben wurde. Diese wirft Frau Müller den unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln (BtM) vor. Konkret: 0,69 Gramm Kokaingemisch und eine Ecstasy-Pille.

Ob die Anklage zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet wird, darüber hat das Gericht noch nicht entschieden, wie ein Gerichtssprecher auf TAG24-Anfrage erklärte.