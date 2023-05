Nach Hitlergruß-Anklage: Melanie Müllers Ex beschuldigt engste Vertraute: "Wollen nichts Gutes für sie"

Leipzig - Am Mittwoch hatte die Leipziger Staatsanwaltschaft verkündet , wegen des "Hitlergruß"-Skandals Anklage gegen Ballermann-Sängerin Melanie Müller (34) zu erheben. Jetzt äußerte sich ihr Noch-Ehemann Mike Blümer (56).

Melanie Müllers Ex Mike Blümer (56) äußerte sich zum "Hitlergruß"-Skandal. © Instagram/mikebluemer

Die Anklage dreht sich um ein im September aufgetauchtes Video, in dem Melanie auf einer Bühne mehrfach den Arm in Richtung Publikum hebt - eine Pose, in der die Staatsanwaltschaft den strafbaren Hitlergruß erkennt. Die Zuschauer um sie herum skandierten unterdessen "Sieg Heil".

Melanies Noch-Ehemann Mike Blümer hatte auf den Vorfall im Herbst "geschockt, ratlos, sprachlos" reagiert und die beiden gemeinsamen Kinder sofort zu sich geholt. Zudem hatte er angedeutet, die 34-Jährige sei vor allem erst durch ihren neuen Freund Andreas Kunz in "rechte Kreise" abgerutscht. "Ich habe sie diverse Male gewarnt", so Mike.

Angesichts der Anklage meldete sich der 56-Jährige nun erneut zu der Thematik zu Wort. So versicherte er, Melanie als "politisch komplett uninteressierten Menschen" kennengelernt zu haben.

"Meiner Meinung nach umgibt sich Melanie seit geraumer Zeit mit Menschen, welche nichts Gutes für sie wollen", bekräftigte er sein vorheriges Statement.