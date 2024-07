Hitlergruß-Prozess für Malle-Auftritt geschwänzt? Jetzt spricht Melanie Müller Klartext

Leipzig - Bereits zum zweiten Mal war in dieser Woche der Prozessauftakt gegen Melanie Müller wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen abgesagt worden. Nun äußerte sich die 36-Jährige gegenüber RTL zur aktuellen Situation.

Wahl-Mallorquinerin Melanie Müller (36) meldete sich zweimal bei ihrem eigenen Prozess krank. Der Grund: Ihr Arzt habe ihr vom Fliegen abgeraten. © Archeopix

Sowohl Mitte Juni als auch am Dienstag war der Prozess kurzfristig aufgrund einer "Krankheit" der Angeklagten ins Wasser gefallen, so die Angaben des Leipziger Amtsgerichtes.

Wie Müller nun im RTL-Interview erklärte, handele es sich bei der besagten Krankheit um die Nachwehen eines vor Monaten erlittenen "Schlaganfalls im Gleichgewichtsorgan auf dem rechten Ohr". Und weiter: "Das hängt mir immer noch ein bisschen nach und seit mehreren Wochen bin ich auch noch leicht erkältet."

Aufgrund der veränderten Druckverhältnisse im Flugzeug habe ihr Arzt ihr deshalb davon abgeraten, den Heimflug von Mallorca nach Deutschland anzutreten. "Also ich bin nicht verhandlungsunfähig, sondern einfach nur reiseunfähig!", stellte die Ballermannsängerin klar.

Dass sie am selben Tag, an dem sie eigentlich vor Gericht hätte erscheinen sollen, auf Mallorca aufgetreten war, hatte ihr einen regelrechten Shitstorm beschert. "Auf der Bühne stehen ist das Einzige, was mir noch bleibt", nahm sie nun Stellung zu den Vorwürfen. "Wer mich kennt, weiß: Seit 14 Jahren stehe ich auch mit 40 Grad Fieber auf der Bühne."