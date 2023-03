Bittere Nachrichten für "HadeB"-Melissa: "Weiß gar nicht, wie ich anfangen soll"

Hamburg - Am Mittwoch meldete sich Melissa (29) von "Hochzeit auf den ersten Blick" mit unschönen Nachrichten bei ihren Fans.

Melissa (29) von "Hochzeit auf den ersten Blick" meldete sich sichtlich enttäuscht bei ihren Instagram-Followern. © Screenshot Instagram/melissa_aufdenerstenblick (Bildmontage)

"Hätte nie gedacht, dass der Tag so besch*** werden könnte", schrieb sie zunächst in ihrer Instagram-Story. Denn nachdem sie ihren kleinen Sohn "Mucki" (1) in der Kita abgegeben hatte, erlebte Melissa auf der Arbeit eine böse Überraschung: Dort testete sie sich positiv auf das Coronavirus.

Ein ganz besonders schlechter Zeitpunkt für die Reality-TV-Teilnehmerin. Um das zu erklären, meldete sich Melissa noch einmal persönlich in ihrer Story zu Wort, während sie auf das Ergebnis des PCR-Tests wartete: "Ich weiß gar nicht, wie ich die Story hier anfangen soll", sagte sie sichtlich verzweifelt und den Tränen nahe. "Ich habe das Glück momentan wirklich gepachtet und werde wohl nicht meinen 30. am Strand verbringen."

Sie wisse natürlich, dass es schlimmere Dinge im Leben gebe, doch sie habe sich schon sehr darauf gefreut, ihren runden Geburtstag mit ihren Liebsten im Urlaub zu verbringen. "Die ganze Familie wäre ja mitgekommen", so Melissa weiter.

Auf die Hinweise einiger Follower, dass sie sich ja auch mit Maske frei im Urlaub bewegen könnte, reagierte Melissa mit deutlichen Worten ...