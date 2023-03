Melissa spricht Tacheles: "Eine Entscheidung, die ich nicht getroffen habe"

Zur Beziehung zu ihrem Noch-Ehemann Philipp (35) äußert sich Melissa (29, "HadeB") eigentlich nicht mehr öffentlich. Jetzt will sie aber Tacheles reden.

Von Nora Petig

Hamburg - Zur Beziehung zu ihrem Noch-Ehemann Philipp (35) äußert sich Melissa (29, "Hochzeit auf den ersten Blick") eigentlich nicht mehr öffentlich. Auch reagiert die Influencerin seit einer regelrechten Schlammschlacht nicht mehr auf Sticheleien ihres Ex. Jetzt will sie aber Tacheles reden, verkündete sie in ihrer Instagram-Story.

Melissa (29) äußert sich auf Instagram zur Lage. © Screenshot/Instagram/melissa_aufdenerstenblick "Ich habe so viele Negativ-Nachrichten bekommen", erklärte die Influencerin am Donnerstag. Lange habe sie überlegt, ob sie darüber sprechen soll. Nun versuche sie den neutralsten Weg zu gehen, "aber euch irgendwie zu sensibilisieren." Wofür sie die ganzen Nachrichten bekommen habe, die ihr Postfach fluten? "Für schlussendlich eine Entscheidung, die ich nicht getroffen habe." Dritte hätten diese Entscheidung getroffen, klärte Melissa am Donnerstag auf. Aus sehr berechtigten Gründen, so die 29-Jährige weiter. Auch sie stehe komplett dahinter. "Denn es geht hier um das Wohle unseres Sohnes." Hochzeit auf den ersten Blick Melissa und Philipp HadeB-Philipp macht Hatern eine Ansage: "Können mir gerne entfolgen" Mit diesem Wissen bat sie ihre Follower sensibler zu sein, nach links und nach rechts zu schauen, bevor sie ihr eine Nachricht senden, die nur Halbwissen wiedergibt. An welchem Thema sich die User derzeit so aufreiben, formuliert Melissa in ihrer Story zwar nicht aus, vermutlich geht es aber um das Sorgerecht ihres kleinen Sohnes. Sein Vater darf den kleinen Muck, wie die Eltern ihren Sohn auf Instagram nennen, nicht mehr am Wochenende über Nacht - wie ursprünglich vereinbart - sehen, sondern nur noch samstagnachmittags, wie er jetzt in aller Öffentlichkeit verriet.

Melissa auf Instagram

