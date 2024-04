Nach Trennungs-Drama: Ist Melissa von "Hochzeit auf den ersten Blick" bereit für eine neue Liebe?

Hamburg - Melissa von "Hochzeit auf den ersten Blick" hatte in den vergangenen Jahren kein Glück in Sachen Liebe. Hat die 31-Jährige überhaupt noch Lust auf weitere Dates?

Dazu, ob sie ihr neues Zuhause inzwischen so umgestaltet habe, dass sie sich darin wohlfühle, erklärte sie: "Es wird, step by step."

Doch Melissas Antwort auf die Frage war deutlich: "Ich bin weder auf Datingseiten noch auf der Suche oder bereit für einen neuen Partner", schrieb sie zurück und veröffentlichte dazu ein Foto, auf dem sie scheinbar zufrieden in die Kamera lächelt.

Einige Wochen sind seit der Trennung bereits vergangen. "Bist du auf Datingseiten?", wollte daher jetzt ein Follower in einer Instagram-Fragerunde von ihr wissen. Ihren früheren Freund hatte die 31-Jährige schließlich auch auf einer Dating-Plattform kennengelernt.

Ihren Alltag bestreitet Melissa (31) inzwischen wieder als alleinerziehende Mutter mit ihrem Mucki (3). © Screenshot/Instagram/melissa_aufdenerstenblick (Bildmontage)

Eigentlich hatte die Norddeutsche mit ihrer Teilnahme bei "Hochzeit auf den ersten Blick" darauf gehofft, endlich den Mann fürs Leben zu finden. Doch die Ehe mit ihrem "Perfect Match" Philipp (36) scheiterte und endete zudem in einem öffentlichen Rosenkrieg.

Während des Scheidungsprozesses verliebte sich Melissa dann in einen neuen Mann: "Nennt ihn Leander oder Norbert", hatte sie ihren Fans geheimnisvoll vorgeschlagen. Denn ihr Freund wollte vorerst nicht zu viel von sich preisgeben.

Melissas Community erhielt jedoch regelmäßig Updates aus ihrem neuen Alltag als Patchwork-Mum: Denn "Leander" brachte wie Melissa einen Sohn mit in die Beziehung. Zu viert verließen sie Hamburg, um in Melissas frühere Heimat und in ein Einfamilienhaus zu ziehen: Doch dort kam es schließlich zu der dramatischen Trennung.

Wie Melissa ihren Fans bei Instagram berichtete, musste sie bei einem Streit sogar die Polizei rufen. Sie sei Opfer häuslicher Gewalt geworden, erklärte sie ihren Fans. "Leander" hat sie seitdem aus ihrem Leben gestrichen.