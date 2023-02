HadeB-Melissa bezieht Stellung zu Verlobungsgerüchten: "Nicht in den nächsten 30 Jahren"

"Wie ihr seht, ich trage meinen Ring dieses Mal nicht, weil ich wieder so viele Nachrichten bekommen habe, ob ich verlobt wäre", klärte sie auf. Denn jüngst sorgte ein Schmuckstück an ihrem Ringfinger für Aufregung. Doch alles umsonst.

Weil sich die Nachfragen ihrer Follower in letzter Zeit zu ihrem Partner häuften, bezog Melissa wieder einmal Stellung. "Eine Sache müssen wir noch kurz klären", fing sie ihre Story an und hielt ihre Hand in die Kamera.

Anschließend sorgte sie noch einmal für klare Verhältnisse. "Also, Kinders, ich bin ganz ehrlich, in den nächsten 30 Jahren habe ich nicht mal vor zu heiraten", erklärte Melissa. "In 30 Jahren bin ich so 60, vielleicht dann nochmal."

Würde man solche Aussagen tätigen, wenn man in einer glücklichen Beziehung ist? Wohl eher nicht. Dazu passten ihre abschließenden Worte. "Es ist kein Kind geplant und auch keine Hochzeit. Ich muss euch leider enttäuschen."

Entweder Melissa ist wieder Single oder sie und "Peter" haben keinerlei Interesse daran, ihre gemeinsamen Zukunftspläne an die Öffentlichkeit zu geben.