"HadeB"-Melissa schweigt nach Kontaktabbruch von Philipp: "Keine passenden Worte"

Die ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Melissa (30) hat einen Neustart gewagt. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/melissa_aufdenerstenblick (2)

Nach der überraschenden Trennung von ihrem TV-Ehemann Philipp (36), mit dem sie einen gemeinsamen Sohn (2) hat, hat die gelernte Erzieherin mittlerweile wieder ihr neues Liebesglück gefunden.

Viel mehr noch: Vor wenigen Wochen wagte die Patchwork-Familie einen gemeinsamen Neuanfang. Dafür verließ Melissa sogar Hamburg und zog zurück nach Niedersachsen in ein Haus.

Auf ihrem Instagram-Profil zog die 30-Jährige nun ein erstes Fazit. "Genau vor vier Wochen haben wir es gewagt und sind mit Sack und Pack zusammengezogen", schrieb sie in einem Beitrag. "Rückblickend kann ich sagen, dass uns das Ganze noch näher zusammengebracht hat, sei es als Familie, aber auch als Paar." (Rechtschreibung aller Zitate angepasst)

Der Schritt in eine gemeinsame Zukunft hat sich für Melissa und den kleinen Muck, wie sie ihren Sohn nennt, also gelohnt. Gemeinsam mit ihrem neuen Partner und seinem Kind startet sie nun in einen neuen Lebensabschnitt.