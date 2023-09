24.09.2023 07:22 779 "HadeB"-Philipp schreibt kryptische Zeilen an Sohn: "Hoffe, du verstehst es"

Philipp (36) von "Hochzeit auf den ersten Blick" hat sich via Instagram mit kryptischen Zeilen an seinen zweijährigen Sohn "Mucki" gewandt. Was steckt dahinter?

Von Bastian Küsel

Titelfoto: Instagram/philipp_hamburger_jung