"HadeB"-Philipp mit krasser Veränderung: "Ein neues Kapitel hat begonnen"

Hamburg - Zeit für Veränderung! Der ehemalige " Hochzeit auf den ersten Blick "- Star Philipp (36) hat sich am Wochenende einer krassen Wandlung unterzogen und damit ein neues Kapitel in seinem Leben begonnen.

"HadeB"-Philipp (36) griff am Samstag zur Maschine und rasierte sich seine Haare ab. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/ philipp_hamburger_jung (2)

Auf seinem Instagram-Account zeigte sich der 36-Jährige zunächst noch mit seiner herkömmlichen Frisur, anschließend ließ sich bereits in einer Story erahnen, worauf es hinauslaufen würde. Denn Philipp zeigte dort seinen halb kahl rasierten Kopf, ehe das Resultat in die Kamera hielt. Der ehemalige "HadeB"-Kandidat hat, wie damals in der Show, wieder eine Glatze.

"Eine Veränderung musste her und ich habe mir meine schönen langen Haare abrasiert", erklärte er selbst den Schritt. Dabei musste er sich nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen immer wieder anhören, dass er ein Player sei und mehrere Frauen habe.

"Ich kann nur sagen, mir reicht die richtige Frau an meiner Seite und sie ist die einzige", stellte Philipp klar. "Ich meine darauf lerne mich richtig kennen und dann weißt du wie ich wirklich bin." (Rechtschreibung übernommen)

Dabei räumt er den weiblichen Geschöpfen nur wenig Chancen ein: "Mich wirklich kennenzulernen gibt es nur einmal im Leben, denn mein Leben ist mir zu kostbar und zu schade um meine Zeit für was zu verschwenden."