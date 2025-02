HadeB-Melissa mit Depressionen in Klinik: "Das musste ich erst mal verarbeiten"

Melissa (31) von "Hochzeit auf den ersten Blick" lässt sich seit rund zwei Wochen wegen ihrer Depressionen in einer Tagesklinik behandeln. © Fotomontage: Instagram/melissa_aufdenerstenblick

Am gestrigen Donnerstag gab die 31-Jährige ihrer Community einen Einblick in die Therapie: "Ich bin jetzt genau 14 Tage dort. Was ist mein größtes Learning? Dass man sehr viel Zeit hat und viel abwarten muss. Dass es manchmal erst noch mal richtig schlecht werden muss, bevor es besser werden kann", verdeutlichte sie.

Die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin weiter: "Ich hatte richtig, richtig viele schlechte Phasen, sodass wir uns jetzt auch dazu entschlossen haben, bei den Medikamenten noch mal ein bisschen anzuheben und mir auch abends noch mal etwas anderes, Pflanzliches, mit auf die Tablettenagenda zu schreiben."

Ein Umstand, der nicht ganz leicht für sie sei, wie die Mutter eines vierjährigen Sohnes ehrlich gestand: "Das musste ich erst mal verarbeiten und auch annehmen", unterstrich die Niedersächsin.

Gleichzeitig habe sie in der Tagesklinik auch schon "total schöne Momente erlebt", so Melissa. Sie führte aus: "Ich hatte mittlerweile auch eine richtig, richtig gute Einzelsitzung, wo mir richtig bewusst geworden ist, was ich alles schon so Positives für mich tue und dafür, dass es mir besser geht."