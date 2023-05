"HadeB"-Philipp wartet gespannt auf die nächste Termin-Einladung: "Still um Scheidung geworden"

"HadeB"-Philipp (36) wartet schon gespannt auf den nächsten Scheidungstermin. © Screenshot/Instagram/philipp_hamburger_jung

Denn die ist trotz zahlreicher Termine immer noch nicht durch. Und daran wird sich vorerst wohl auch nicht viel ändern, wie Philipp nun in einem Q&A auf seiner Instagram-Seite verraten hat.

"Ich wundere mich auch schon warum kein neuer Termin kommt, sonst war es ja auch sehr wichtig für jemanden. Und jetzt ist es still um die Scheidung", wetterte der 36-Jährige in Richtung seiner Ex.

Dabei dürfte Melissa eigentlich ein großes Interesse daran liegen, die Scheidung hinter sich zu bringen. Wie sie vor einer Zeit selbst erklärt hatte, hat sie der bisherige Prozess mehrere Tausend Euro gekostet. Ein baldiges Ende scheint allerdings noch nicht in Sicht zu sein.

Philipp scheint sich allerdings schon auf die nächste Verhandlung zu freuen, wie er verriet. Auf den Hinweis eines Fans, dass Melissa nicht einfach umziehen könne, wenn sie die gemeinsame elterliche Sorge haben, entgegnete er: "Da kannst du Recht haben, aber der Beistand von unserem Sohn erpresst mich." (Rechtschreibung angepasst)

So ist es auch wenig verwunderlich, dass es außerhalb des Gerichtssaals nur noch wenig Berührungspunkte außer den gemeinsamen Sohn gibt. Selbst eine Unterhaltung zwischen seiner neuen Partnerin und Melissa schloss er aus. "Meine Freundin hätte es gewollt, aber es ist zu viel vorgefallen", erklärte Philipp.