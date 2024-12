Melissa von "Hochzeit auf den ersten Blick" überrascht mit Frage: "Werden wir heiraten?"

Melissa (31) und Patrick (33) zeigten sich schon einmal Hand in Hand in den sozialen Medien. Jetzt stellte ihm Melissa die "Frage aller Fragen". © Screenshot/Instagram/melissa_aufdenerstenblick

Denn mit einer pikanten Frage dürfte die Norddeutsche nun so einige Fans in ihrer Instagram-Story überrascht haben.

Am Montag kündigte sie ihrer Community an, dass es auf ihrem Account an diesem Tag etwas ruhiger werden könnte, da sie "ein besonderes Date mit einer besonderen Person" habe. Ihre Fans ließ sie zunächst raten, um wen es sich dabei handeln könnte.

Die tippten auf ihre beste Freundin und Mami-Influencerin Ann-Vivien (30), auf "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kollegin Nane (34) oder auch einfach auf ihren Sohnemann Mucki (4). Schließlich hatte Melissa zuletzt immer wieder betont, aktuell nicht gezielt auf der Suche nach einer neuen Beziehung zu sein und dafür die Zeit zu zweit mit ihrem Kind zu genießen.

Mit ihren Vermutungen lagen ihre Fans aber trotzdem falsch. Kurz darauf löste Melissa das Rätsel schließlich auch schon auf: "Und es ist ... der Mann, den ich auch blind heiraten würde."

Dazu verlinkte sie den Influencer Patrick Spyra (33), der seinerseits auch viele liebevolle Worte über Melissa in seiner Instagram-Story verlor.