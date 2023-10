Melissa von "Hochzeit auf den ersten Blick": "Boys, ich muss Euch enttäuschen"

Melissa (30) von "Hochzeit auf den ersten Blick" ist seit Kurzem geschieden. © Screenshot/Instagram/melissa_aufdenerstenblick (Bildmontage)

Melissa berichtete in dem Zusammenhang öffentlich darüber, wie viel sie der ganze Gerichtsprozess gekostet habe: "Am Ende denke ich, dass ich 20 bis 30 Tausend Euro Anwalt und Co. gezahlt habe", so Melissa in einem Q&A in ihrer Instagram-Story.

Ihre offenen Worte über die realen Kosten ihrer Scheidung, inklusive des nervenaufreibenden Sorgerechtsstreits, sorgten nicht nur für großes mediales Interesse, sondern bescherten der Reality-TV-Teilnehmerin nun auch zahlreiche neue Follower.

"Herzliche Willkommen, ihr Neuen", begrüßte Melissa diese neuen Fans jetzt auf ihrem Profil. Dabei verriet sie, dass sich nun vor allem noch so einige männliche Fans auf ihren Account verirrt hätten: "Ich sag mal so: Mein Männerdurchschnitt auf meinem Account ist ganz klar gestiegen."

Und auch ihr Postfach quelle über von den zahlreichen Anfragen interessierter Follower – das habe sie selbst während ihrer aktiven Teilnahme bei "Hochzeit auf den ersten Blick" so nicht erlebt.