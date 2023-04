Melissa von "Hochzeit auf den ersten Blick": "Ich will ehrlich zu Euch sein"

Hamburg - In der Story von Melissa (30) von " Hochzeit auf den ersten Blick " war es in den vergangenen Tagen ungewöhnlich ruhig.

Melissa von "Hochzeit auf den ersten Blick" kann von erholsamen Nächten aktuell nur tagträumen. © Screenshot Instagram/melissa_aufdenerstenblick (Bildmontage)

"Die letzten Tage waren schön aber mega anstrengend, da hier von uns ein paar Menschen krank waren", erklärte die Mami-Bloggerin nun ihrer Community. "Deswegen habt Ihr nicht viel von mir gehört oder gesehen."

Wer genau in ihrem Haushalt alles erkrankt ist, dazu äußerte sich die 30-Jährige nicht. Jedoch scheint auch ihr Söhnchen "Mucki" betroffen zu sein.

"Die letzten Tage haben mich ein bisschen gefordert", gab Melissa offen zu, während sich hinter ihr ein Berg von Wäsche auftürmte. Den wolle sie nun begleitet von einem Gläschen Wein endlich bewältigen, erklärte sie.

Doch am liebsten scheint sie einfach nur ins Bett zu wollen: "Ich bin ehrlich zu Euch. Ich bin eine so unglaublich müde müde Mama", betonte die Reality-TV-Teilnehmerin und beschrieb die vergangenen Nächte so: "Schlaftechnisch waren wir auf dem Stand von einem unruhigen Neugeborenen."

Demnach konnte sie sich trotz einer angedachten Auszeit an der Ostsee in Boltenhagen (Mecklenburg-Vorpommern) nicht so recht erholen.