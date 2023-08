Melissa von "Hochzeit auf den ersten Blick" im Gefühlschaos: "Erste Mal geweint"

Melissa (30) von "Hochzeit auf den ersten Blick" steckt mitten im Gefühlschaos - aus gutem Grund. © Screenshot/Instagram/melissa_aufdenerstenblick (Bildmontage)

Am Montagmorgen begann für die Reality-TV-Kandidatin ihr Umzug in ein neues Leben - an dem sie natürlich auch ihre rund 83.000 Follower weiter teilhaben lassen will.

"Nun ist es offiziell, wir haben unsere Schlüssel bekommen und ziehen auch schon morgen um", schrieb Melissa bereits am Wochenende in einem Instagram-Post. Dazu veröffentlichte sie zwei Fotos, mit denen sie einen ersten Blick in ihr neues Reich gewährte.

Am Montag wurde es dann aber erst so richtig ernst: Bereits um 6.33 Uhr beschrieb Melissa ihre Gefühle für den kommenden Umzugstag. "Mir ist so unglaublich schlecht vor Aufregung, denn in den letzten Wochen habe ich so auf diesen Tag hingefiebert." Und weiter: "Jeder Stein, der mir in den Weg gelegt wurde, ist nun ein Teil vom Weg und kein Hindernis mehr."

Für Melissa geht es aus ihrer eigentlichen Wahlheimat Hamburg zurück an den Ort, an dem sie aufgewachsen ist.

Wo genau dieser liegt, das wollte die 30-Jährige vorerst lieber für sich behalten. Nur so viel sei verraten: Sie wird dem Norden nicht den Rücken kehren.