Melissa von "Hochzeit auf den ersten Blick": Ekelfund unter neuer Küche

Niedersachsen - Melissa (30) von " Hochzeit auf den ersten Blick " ist erst vor Kurzem in ihr neues Haus samt Patchwork-Familie eingezogen. Jetzt machte die 30-Jährige einen ekeligen Fund.

Melissa (30) berichtet auf Instagram von ihrem Ekelfund. © Screenshot/Instagram/melissa_aufdenerstenblick

Schon vor einigen Tagen entdeckte die Influencerin krabbelnde Tiere in ihrem Haus.

"Wir hatten einfach einen toten Vogel unter unserer Küche und dadurch wohl Maden", erklärte Melissa am Freitag ihren Followern.

Aufgefallen sei das verendete Tier erst dadurch, dass sie seit Dienstag etwa zehn bis 15 Maden in der Küche hatten.

"Ich sag's euch, mich macht das richtig fertig und ich fühle mich seitdem so null Komma null mehr wohl. Mich ekelt das so sehr an."

Den toten Vogel hätten sie am Ende auch nur durch Zufall entdeckt.

Als die Familie in das Haus zog, war die Küche laut Melissa neu eingebaut. "Anscheinend haben die Küchenbauer einen lebendigen Vogel unter unsere Küchenzeile aus Versehen mit eingebaut", mutmaßte die junge Mutter. Genauer gesagt offenbar hinter der Küchenverblendung unter den Stelzen, auf denen die Küche steht.

"Super widerlich, ich sag's euch." Ein Foto des verendeten Tieres ersparte die Influencerin ihren Followern zum Glück.

"Ich hoffe wirklich, dass sich das Thema damit jetzt erledigt hat."