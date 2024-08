Melody Haase: Mit diesem Knallhart-Programm speckte sie 30 Kilo ab

Ex-DSDS-Kandidatin Melody Haase (30) hat zuletzt viel an sich gearbeitet. © Screenshot/Instagram/melodyraabbit (Bildmontage)

Die Zahlen sind beeindruckend: Während Melody am Anfang ihrer Karriere noch 85 Kilogramm auf die Waage brachte, hat die frühere "Deutschland sucht den Superstar"-Kandidatin inzwischen deutlich abgespeckt und wiegt nur noch 55 Kilogramm.

Auf Instagram präsentiert Melody Haase ihren rund 157.000 Followern gern ihren neuen Wunschkörper. Sogar ihr gelifteter XXL-Popo ist sichtbar geschrumpft. Doch wie hat die 30-Jährige das geschafft?

"Sport ist natürlich wichtig, weil ich so viel Gewicht verloren habe. Die Haut muss sich ja erstmal wieder zurückbilden und straff werden", sagte Melody im Interview mit RTL. 15 Minuten am Tag investiert die Sängerin täglich in ihr Workout - Sit-ups, Crunches und andere Übungen mit Eigengewicht.

Auch ihre Ernährung hat Melody Haase radikal umgestellt. In früheren Interviews gab die frühere "Adam sucht Eva"-Kandidatin freimütig zu, gern und viel zu essen. Statt Döner und Burger stehen bei ihr heute laut eigener Aussage gesunde Lebensmittel wie Fisch, Nüsse, Obst und Gemüse ganz oben auf dem Speiseplan.