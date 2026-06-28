Merkwürdiger Tick: Was Hella von Sinnen neue Bekanntschaften fragt

Köln - Entertainerin Hella von Sinnen (67, "Genial daneben") fragt neue Bekanntschaften nach ihrem Sternzeichen aus - und das nach eigenen Angaben schon seit mehr als einem halben Jahrhundert.

Hella von Sinnen (67) ist ein großer Fan der Astrologie. © Georg Wendt/dpa

Sie habe eine Faszination für Astrologie, sagte die Moderatorin der Deutschen Presse-Agentur. Das habe mit ihrer Mutter zu tun, die ein ähnliches Interesse gehabt habe.

"Ich selbst bin ein Wassermannmädchen mit Skorpion-Aszendent und habe ab meinem zwölften Lebensjahr wirklich jeden, den ich getroffen habe, nach seinem Sternzeichen gefragt", sagte von Sinnen. Mittlerweile ist sie 67 Jahre alt.

"Zum Glück bin ich klug genug zu wissen, dass man Menschen nicht komplett aufgrund einer einfachen Charaktereigenschaftsprognose kategorisieren sollte. Dennoch finde ich es unglaublich spannend, dass ich bei Löwen, Schützen, Jungfrauen oder Fischen durchaus ähnliche charakterliche Eigenschaften oder sogar bestimmte Äußerlichkeiten feststelle", sagte von Sinnen.

Derartige Beobachtungen seien ein herrlicher Anlass, um mit völlig fremden Menschen ins Gespräch zu kommen - sie habe das selbst in Kölner Kneipen erlebt. "Wenn ich jemanden nach zehn Minuten fragte, ob er vielleicht Steinbock sei, und dies stimmte, können Sie sich vorstellen, dass das Eis sofort gebrochen war."

Die 67-Jährige aus Gummersbach wurde als Komikerin, Moderatorin und Entertainerin bekannt - unter anderem mit der RTL-Show "Alles Nichts Oder?!" und dem Comedy-Quiz "Genial daneben".