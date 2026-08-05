Micaela Schäfer macht Schluss mit Beauty-OPs: "Es reicht einfach!"

Berlin - Deutschlands berühmteste Nacktschnecke, wie sich Reality-Star Micaela Schäfer (42) selbst nennt, hat insgesamt elf Schönheitsoperationen hinter sich. Doch damit soll jetzt Schluss sein: Die "Dschungel Divas"-Kandidatin hat genug von Eingriffen und den damit verbundenen Schmerzen.

Reality-Star Micaela Schäfer (42) musste viele ihrer Schönheitsoperationen gar nicht selbst bezahlen. (Archivfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Im Interview mit "Behind the Screens" des Senders Joyn sprach Micaela Schäfer über ihre Beauty-Reise und verriet dabei auch, dass sie viele Eingriffe gar nicht selbst bezahlt hat.

"Grad als Celebrity kriegst du ja auch alles umsonst", erzählt Schäfer. Zahlreiche Schönheitschirurgen seien auf sie zugekommen, um mit ihr Aufmerksamkeit und Reichweite zu bekommen. Angebote, zu denen das Erotikmodel scheinbar nicht Nein sagen konnte.

"Hätte ich das alles bezahlen müssen, hätte ich niemals so viele OPs gemacht", sagt die TV-Bekanntheit. Weiter ergänzt sie: "Dann hätte ich wahrscheinlich zweimal die Brust gemacht und vielleicht einmal die Nase, und das wär's."

Die ersten Eingriffe bezahlte Schäfer allerdings noch selbst.

"Also außer die erste Brust, als ich noch nicht bekannt war, die erste Nase, das hab ich mir noch abgespart, aber alles andere hab ich bekommen", erklärt sie.