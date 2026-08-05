Micaela Schäfer macht Schluss mit Beauty-OPs: "Es reicht einfach!"
Berlin - Deutschlands berühmteste Nacktschnecke, wie sich Reality-Star Micaela Schäfer (42) selbst nennt, hat insgesamt elf Schönheitsoperationen hinter sich. Doch damit soll jetzt Schluss sein: Die "Dschungel Divas"-Kandidatin hat genug von Eingriffen und den damit verbundenen Schmerzen.
Im Interview mit "Behind the Screens" des Senders Joyn sprach Micaela Schäfer über ihre Beauty-Reise und verriet dabei auch, dass sie viele Eingriffe gar nicht selbst bezahlt hat.
"Grad als Celebrity kriegst du ja auch alles umsonst", erzählt Schäfer. Zahlreiche Schönheitschirurgen seien auf sie zugekommen, um mit ihr Aufmerksamkeit und Reichweite zu bekommen. Angebote, zu denen das Erotikmodel scheinbar nicht Nein sagen konnte.
"Hätte ich das alles bezahlen müssen, hätte ich niemals so viele OPs gemacht", sagt die TV-Bekanntheit. Weiter ergänzt sie: "Dann hätte ich wahrscheinlich zweimal die Brust gemacht und vielleicht einmal die Nase, und das wär's."
Die ersten Eingriffe bezahlte Schäfer allerdings noch selbst.
"Also außer die erste Brust, als ich noch nicht bekannt war, die erste Nase, das hab ich mir noch abgespart, aber alles andere hab ich bekommen", erklärt sie.
Micaela Schäfer hat genug von Schmerzen
Nach den Torturen ihres Beauty-Wahns verspürt Micaela Schäfer heute keinen Wunsch mehr nach weiteren Eingriffen. Auf die Frage, ob sie sich noch einmal unters Messer legen würde, hat sie eine klare Antwort:
"Aktuell bin ich wirklich absolut fein, also ich hab auch gar keinen Bock mehr auf OPs. Ich hatte elf Schönheits-OPs. Es reicht einfach langsam."
Vor allem die Folgen der Operationen seien für sie inzwischen ein ausschlaggebender Punkt. "Ich hab keinen Bock mehr auf die Schmerzen, auf die Ausfallzeiten", sagt sie.
Statt weiterer Eingriffe setzt die Reality-TV-Ikone künftig lieber auf einen gesunden Lebensstil. Sport, Ernährung und regelmäßige Gesichtsbehandlungen sollen helfen, ihr Aussehen zu erhalten.
Nach den Dreharbeiten zu "Dschungel Divas", die sie als "absoluten Horrortrip" bezeichnete, wolle sie ihren Blick offenbar auch auf andere Dinge richten.
"Ich will auch irgendwann mal anfangen mit Leben und nicht nur für das perfekte Aussehen, weil das gibt's ja eh nicht", sagt Schäfer.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa