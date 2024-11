Micaela Schäfer spricht vom Heiraten: Diesen Politiker würde sie vernaschen

Micaela Schäfer (41) genießt das Singleleben, ist aber Fan von Beziehungen. © TAG24

"Ich genieße mein Singleleben und werde mal sehen, was alles so passiert", erzählte die Erotikqueen TAG24 auf der Venus. Auf One-Night-Stands ist die 41-Jährige allerdings eher weniger aus. "Ich bin ja eher der Beziehungstyp. Irgendwann will ich auch heiraten. Deswegen hoffe ich, dass der nächste für eine längere Zeit da ist."

Zwei Berufsgruppen haben es La Mica dann aber doch angetan: Fußballer und Politiker. Zweimal ließ sich die Wahlberlinerin bereits als Angela Merkel ablichten und auch jetzt hat sie ein Auge auf den möglichen Kanzler geworfen, genauer gesagt auf Friedrich Merz (68, CDU).

Aber auch Markus Söder (57, CSU) hat es ihr angetan, wie Micaela Schäfer TAG24 verrät: "Die finde ich ganz smart."

Gelegenheit, die beiden Spitzenpolitiker mal kennenzulernen, könnte es durchaus geben: Die langjährige Venus-Botschafterin ist zusammen mit Julian F.M. Stöckel (37) erst kürzlich der CDU beigetreten.