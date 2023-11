Micaela Schäfer feiert Geburtstag mit Mega-Sause: "Es ist meine Passion nackig zu sein"

Berlin - Alle waren sie da! Deutschlands berühmtestes Erotikmodel Micaela Schäfer (40) feierte am gestrigen Mittwoch ihren 40. Geburtstag mit einer Mega-Sause! Die Nacktschnecke hat keine Kosten und Mühen gescheut und ließ es ordentlich krachen.

Seltenes Bild: Geburtstagskind Micaela Schäfer (40, l.) mit ihrem Freund Adriano Heß. © TAG24

Im Beluccui, dem Berliner Szene-Restaurant ihres Freundes Adriano Heß, ließ es sich das Who is Who der Reality-Stars nicht nehmen, den Ehrentag gemeinsam zu feiern. Von Claudia Obert (62), Kader Loth (50), Gina-Lisa Lohfink (37) bis Bert Wollersheim (72) - sie alle sind gekommen.

Besonderes Highlight: Das Geburtstagsständchen von Blue-Sänger Simon Webbe (44) oder Überraschungsgast Katja Krasavice (27), die die Ehre hatte, die sehenswerte Torte zu präsentieren.

"Ich fühle mich genauso wie mit 39, immer noch richtig heiß, gut in Schuss. Ich finde es auch gut, dass ich tatsächlich eine Party gemacht habe, weil ich schon ein bisschen mit mir gerungen habe", verriet La Mica im Gespräch mit TAG24.

Mit an Micaelas Seite: ihre Oma. "Sie wollte unbedingt dabei sein, weil sie sowas super spannend findet, auch mal aus dem Rentenalltag rauszukommen und viele Promis zu sehen. Hier sind auch so viele nette Promis. Ich habe jeden einzelnen in mein Herz geschlossen."