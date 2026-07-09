Micaela Schäfer zeigt erstmals ihre neue Liebe: "Nein, ich bin nicht mit Robert Habeck zusammen!"
Berlin - Nanu - sieht der nicht aus wie Robert Habeck (56)? Erotikmodel Micaela Schäfer (42) hat sich erstmals öffentlich mit ihrem neuen Partner gezeigt - und der hat erstaunliche Ähnlichkeit mit dem früheren Grünen-Politiker.
"Nein, ich bin nicht mit Robert Habeck zusammen!" - mit diesem Satz stellte Micaela Schäfer im RTL-Interview gleich klar, dass es sich bei ihrer aktuellen Liebe natürlich nicht um den früheren Bundeswirtschaftsminister handelt.
Dabei ist die neue Beziehung der Nacktschnecke gar nicht mehr so neu: Bereits seit acht Monaten sind Schäfer und ihr Partner ein Paar. Doch erst jetzt machte Micaela diese auch öffentlich.
Kennengelernt haben sich die beiden über eine Dating-App, wie die 42-Jährige im Gespräch mit dem TV-Sender verriet: "Im normalen Leben findet man keinen mehr."
Der Start verlief demnach allerdings holprig. Viele Nutzer hielten ihr Profil für einen Fake-Account und meldeten es.
Ihr jetziger Freund hingegen habe zunächst gar nicht gewusst, mit wem er schrieb. "Der hat erst mal einen Schock bekommen, als er mich gegoogelt hat!", berichtete Micaela Schäfer lachend.
Micaela Schäfer: Froh, dass Freund kein Promi ist
Dass er nicht aus der Öffentlichkeit stammt, sieht die frühere Dschungelcamperin dabei als einen großen Vorteil. Sie schätze an ihrem Partner, dass er "sich nicht vor die Kameras drängelt" und ein eigenständiges Leben führe.
Umso ungewöhnlicher war dessen Auftritt beim RTL-Sommerfest in Berlin, wo er seine prominente Freundin erstmals begleitete.
Und wie erlebte Micaela Schäfers Neuer die Situation, wo er doch sonst nicht im Rampenlicht steht? Gegenüber RTL erklärte er, dass das Rampenlicht zwar ungewohnt, aber nicht zwangsläufig unangenehm für ihn sei.
Eine Liebeserklärung für seine Micaela durfte natürlich auch nicht fehlen: "Es fühlt sich wunderbar an, weil ich ja neben Micaela stehe."
Titelfoto: RTL