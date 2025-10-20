Michael Schumacher ist und bleibt ein echtes Vorbild für andere Rennfahrer
Gland (Schweiz) - Wenn es um Motorsport-Idole geht, fällt Max Verstappen (28) sofort ein Name ein: Michael Schumacher (56). Der Red-Bull-Star, der derzeit als amtierender Weltmeister unterwegs ist, hat in einem Interview verraten, warum Schumi für ihn bis heute ein lebenslanges Vorbild geblieben ist.
"Er war der Fahrer, der stets hart arbeitete und alles gab. Für ihn zählte nur der Sieg, egal wie er erreicht wurde", sagt Max gegenüber The Road Rat.
Damit macht er klar, wie sehr ihn Schumachers Ehrgeiz beeindruckt. Disziplin, Fokus und ein unbändiger Wille sind laut Verstappen die Eigenschaften, die Schumacher unverwechselbar machten.
Doch es geht nicht nur um das, was auf der Strecke passiert ist. Max hebt auch die persönliche Seite von Schumi hervor.
"Ich schätze, dass Michael ein echter Familienmensch war. Auf der Rennstrecke war er ganz fokussiert, aber zu Hause kümmerte er sich um seine Familie und schenkte ihr die Aufmerksamkeit, die sie verdiente", so der Rennfahrer.
Verstappen erinnert sich an "netten Onkel Michael"
Dass diese Worte aus tiefster Überzeugung kommen, hat einen familiären Hintergrund: Max’ Vater, Jos Verstappen (53), und Schumacher waren 1994 Teamkollegen bei Benetton und wurden enge Freunde.
"Wir kannten ihn als netten Onkel Michael", erinnert sich Max. Die Freundschaft der Familien ging über die Rennstrecke hinaus: gemeinsame Urlaube, Zusammenkünfte und das Aufwachsen der Kinder in dieser besonderen Nähe prägten Max nachhaltig.
Besonders inspirierend für ihn war, wie Schumacher Höchstleistung im Beruf mit einem erfüllten Familienleben verbinden konnte.
"Er lehrte uns, wie man ein erfülltes Leben führen kann", fasst Max seine Eindrücke zusammen.
Titelfoto: Bildmontage: Eric Gay/AP/dpa, Gero Breloer/dpa