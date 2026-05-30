Kurz vor seiner Hochzeit: Cora Schumacher mit Spitze gegen Ex-Mann Ralf
Saint‑Tropez (Frankreich) - An diesem Wochenende läuten in Südfrankreich die Hochzeitsglocken. Denn Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) treten vor den Traualtar. Jetzt hat sich Ralfs Ex-Frau Cora (49) kurz vor der Hochzeit nochmals geäußert.
"Man sagt ja immer: Wahre Liebe findet ihren Weg. In manchen Fällen dauert es nur ein bisschen länger, bis wirklich jeder an der Rennstrecke weiß, in welche Richtung das Rennen eigentlich geht", kann sich die ehemalige "Dschungelcamp"-Teilnehmerin eine erneute Spitze gegen ihren Ex-Mann gegenüber "Bild" nicht verkneifen.
Dennoch wünsche sie ihm und seinem zukünftigen Ehemann "natürlich alles Gute zur Hochzeit".
Schon seit dem Coming-out des sechsfachen Formel-1-Grand-Prix-Siegers vor fast zwei Jahren ist das Verhältnis des einstigen Traumpaares zerrüttet.
Zwischenzeitlich kommunizierten die Eltern von Rennfahrer David Schumacher (24) sogar nur noch über einen Anwalt.
So scheint es sich nicht verwunderlich, dass Cora sich die mehrteilige Hochzeitsdokumentation des Paares auf Sky wohl nicht anschauen wird.
Cora Schumacher will nach Liebes-Pleite nach vorne blicken
Denn nach der bitteren Liebes-Pleite mit dem US-Amerikaner Steven Bo Bekendam (44), gegen den sie im Anschluss auch noch schwere Vorwürfe erhoben hat, wolle die 49-Jährige nach vorne schauen.
Um auch die Vergangenheit mit Ex-Mann Ralf hinter sich zu lassen, begab sie sich in psychologische Behandlung - und verbrannte im vergangenen Jahr sogar das Hochzeitskleid, welches das frühere Erotikmodel im Jahr 2001 bei der gemeinsamen Hochzeit getragen hatte.
Eine Einladung zur Trauung ihres Ex-Gatten blieb selbstverständlich aus. So wird sie den Party-Marathon, den Ralf und Étienne geplant haben, nicht miterleben.
Denn nach "Bild"-Informationen plant das Paar nämlich eine mehrtägige Mega-Party im französischen Küstenort, in dem sich ihr Leben zu einem Großteil des Jahres abspielt.
Titelfoto: Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, Lukas Barth-Tuttas/dpa