Kurz vor seiner Hochzeit: Cora Schumacher mit Spitze gegen Ex-Mann Ralf

Saint‑Tropez (Frankreich) - An diesem Wochenende läuten in Südfrankreich die Hochzeitsglocken. Denn Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) treten vor den Traualtar. Jetzt hat sich Ralfs Ex-Frau Cora (49) kurz vor der Hochzeit nochmals geäußert.

Cora Schumacher (49) hat sich eine kleine Spitze gegen ihren Ex-Mann Ralf (50, nicht im Bild) nicht verkneifen können. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

"Man sagt ja immer: Wahre Liebe findet ihren Weg. In manchen Fällen dauert es nur ein bisschen länger, bis wirklich jeder an der Rennstrecke weiß, in welche Richtung das Rennen eigentlich geht", kann sich die ehemalige "Dschungelcamp"-Teilnehmerin eine erneute Spitze gegen ihren Ex-Mann gegenüber "Bild" nicht verkneifen.

Dennoch wünsche sie ihm und seinem zukünftigen Ehemann "natürlich alles Gute zur Hochzeit".

Schon seit dem Coming-out des sechsfachen Formel-1-Grand-Prix-Siegers vor fast zwei Jahren ist das Verhältnis des einstigen Traumpaares zerrüttet.

Zwischenzeitlich kommunizierten die Eltern von Rennfahrer David Schumacher (24) sogar nur noch über einen Anwalt.

So scheint es sich nicht verwunderlich, dass Cora sich die mehrteilige Hochzeitsdokumentation des Paares auf Sky wohl nicht anschauen wird.